O que estão compartilhando: imagens que mostrariam uma multidão na Avenida Paulista, em São Paulo, no ato a favor da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro de 2023, ocorrido neste domingo, 6.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo atribuído à manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados não é recente, e sim de fevereiro de 2024. À época, a Avenida Paulista também recebeu um ato bolsonarista, que teve um público estimado em 185 mil, segundo o Monitor do Debate Político no Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP).

Postagem compartilha vídeo de 2024 como se fosse registro de ato a favor da anistia na Paulista Foto: Reprodução/Threads

PUBLICIDADE Saiba mais: neste domingo, 6, apoiadores de Bolsonaro estiveram na Avenida Paulista para pedir anistia aos envolvidos nos ataques golpistas do 8 de Janeiro. Segundo estimativas do Monitor do Debate Político no Meio Digital, estiveram presentes cerca de 44,9 mil pessoas. Nas redes sociais, postagens compartilham vídeos que mostrariam uma multidão reunida na avenida. Algumas publicações, no entanto, compartilham imagens que, na realidade, são de fevereiro de 2024.

À época, a Avenida Paulista também recebeu uma manifestação a favor do ex-presidente. Apoiadores pediram o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e levantaram bandeiras de Israel. Já naquela época, Bolsonaro pediu o perdão dos envolvidos no 8 de Janeiro.

O ato do ano passado reuniu cerca de 185 mil pessoas, segundo o Monitor do Debate Político no Meio Digital. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), por outro lado, estimou um público de 600 mil.

O vídeo compartilhado como se fosse deste domingo contém uma marca d’água que endereça ao perfil que originalmente publicou o conteúdo. A postagem foi feita em 28 de fevereiro de 2024, três dias após a manifestação. Veja abaixo.

No vídeo acima, é possível ver que o anexo ao Museu de Artes de São Paulo (Masp) ainda não estava concluído, o que comprova que a gravação é antiga. O novo prédio em monolito preto foi inaugurado no final de março deste ano. Nas imagens da manifestação pela anistia, o edifício já aparece pronto. Compare abaixo.

Ex-presidente Jair Bolsonaro realizou primeira manifestação de rua após ter se tornado réu no Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Flávio Florido/Estadão

Como lidar com postagens do tipo: é comum que imagens de manifestações circulem fora de contexto. Uma solução para evitar cair neste tipo de boato é a busca reversa. Trata-se de uma ferramenta que ajuda a descobrir se determinada mídia já foi compartilhada antes na internet, em quais sites e em qual contexto (veja aqui como fazer).