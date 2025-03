Vídeo mostra manifestação em Copacabana em 2021, não ato pela anistia do 8 de Janeiro

O que estão compartilhando: vídeo em que um homem questiona a diferença nas estimativas de público da manifestação que ocorreu neste domingo, 16, em Copacabana, feitas por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e pela Polícia Militar. O conteúdo exibe um vídeo que seria o registro aéreo das pessoas que compareceram ao evento.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso, porque a gravação exibida na publicação foi feita em 2021, durante um ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro em 7 de setembro de 2021. O Verifica localizou por meio de busca reversa de imagens (aprenda a usar aqui) o mesmo vídeo publicado nas redes sociais na época. A manifestação em prol da anistia dos presos pelos ataques do 8 de janeiro, que aconteceu neste domingo, recebeu estimativas diferentes sobre o número de presentes. Pesquisa da USP apontou que 18,3 mil pessoas no evento, enquanto a Polícia Militar do Rio de Janeiro divulgou o número de 400 mil.

Vídeo mostra manifestação de 2021, não ato pela anistia no Rio de Janeiro Foto: Reprodução/Redes Sociais

Saiba mais: o vídeo da manifestação do Dia da Independência de 2021 passou a circular nas redes sociais como se mostrasse o ato que aconteceu ontem, 16, em Copacabana. Com a gravação, uma publicação viral questionou a diferença nas estimativas apresentadas pela USP e pela Polícia Militar sobre o número de pessoas que compareceram ao evento.

Vídeo é de 7 de setembro de 2021

Por meio da busca reversa, o Verifica localizou que o vídeo analisado foi filmado durante manifestações do 7 de setembro de 2021 em apoio a Bolsonaro, que era presidente na época. O conteúdo mostra um registro aéreo do ato que ocorreu na praia de Copacabana e foi compartilhado no X pelo deputado federal Mário Frias (PL-SP), então secretário de Cultura.

Publicidade

Em detalhes do vídeo, como de uma bandeira do Brasil hasteada e de quiosques na praia, é possível conferir que se trata da mesma gravação. Além disso, o ato deste ano (veja foto) ocupou menos quarteirões do que a manifestação em 2021.

A comparação mostra que ambos os vídeos mostram o registro de 2021. Foto: Reprodução/Redes Sociais

USP e PM divulgaram estimativas diferentes

De fato, houve uma diferença entre o número de presentes no ato divulgado por pesquisadores e pela Polícia Militar. O levantamento do Monitor do Debate Público do Meio Digital, da USP, estimou que 18,3 mil pessoas participaram da manifestação neste domingo, 16, no Rio. O relatório foi feito em parceria com o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e da ONG More in Common. De acordo com os cientistas, a contagem foi feita nos momentos de pico a partir de fotos áreas feitas por drones e analisadas com softwares de inteligência artificial. “O sistema localiza cada indivíduo e conta quantos pontos aparecem na imagem. Esse processo garante uma contagem precisa, mesmo em áreas densas”, diz o documento.

O monitor da USP explicou que o método possui uma precisão de 72,9% e uma acurácia de 69,5% na identificação das pessoas. O erro percentual médio é de 12%, para mais ou para menos, em imagens aéreas com mais de 500 pessoas.

Publicidade

Já a Polícia Militar do Rio de Janeiro publicou em sua conta no X que a manifestação teve mais de 400 mil pessoas na orla de Copacabana. O Verifica questionou a polícia sobre a metodologia utilizada na contagem, mas não obteve resposta até a publicação da checagem.

O ato organizado por Bolsonaro e seus apoiadores defendeu a anistia dos presos pelos ataques golpistas à sede dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Como publicou o Estadão, em seu discurso, Bolsonaro chegou a comentar a baixa adesão da manifestação, comparando o evento com o 7 de setembro de 2022, quando o monitor da Cebrap registrou 64,6 mil pessoas.

Como lidar com posts do tipo: É comum que imagens de manifestações sejam retiradas do seu contexto original com o objetivo político de inflar ou diminuir o número de presentes. Antes de acreditar, utilize a ferramenta da pesquisa reversa para tentar encontrar a data original de publicação dos vídeos e fotos. O Verifica já publicou que registros de 7 de setembro de 2021 foram usadas como se fossem em 2022.