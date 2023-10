Vídeo mostra bastidor de série, não terroristas atacando policiais britânicos

O que estão compartilhando: que jihadistas atacaram policiais britânicos com coquetéis molotov e um agente ficou ferido após sofrer queimaduras. Postagem no Instagram compartilha um vídeo que exibiria o momento do ataque contra os agentes, que estavam dentro de uma viatura.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. As imagens são cenográficas e mostram os bastidores de uma série policial da BBC, gravada na Irlanda do Norte. Em buscas por notícias relacionadas à alegação da postagem, o Verifica identificou que o vídeo compartilhado pela publicação mostra a gravação de uma cena na cidade de Ballyclare, em 2020. As informações foram publicadas em um site de notícias local chamado Belfast Live. As pessoas que aparecem no vídeo são atores da obra de ficção Bloodlands, que estreou em fevereiro de 2021.

Imagens mostram os bastidores da obra de ficção Bloodlands, série policial da BBC lançada em 2021 Foto: Reprodução

Saiba mais: a alegação enganosa de que as imagens mostram um ataque de jihadistas contra policiais britânicos tem circulado em redes sociais como Instagram, X (antigo Twitter) e YouTube.

Além da matéria publicada pelo site Belfast Live, que exibe um trecho do vídeo aqui verificado, as imagens da encenação do ataque ao carro de polícia também podem ser vistas, de outro ângulo, aos 15 segundos do trailer oficial da série Bloodlands, publicado pela BBC em fevereiro de 2021.

O Verifica também comparou as imagens do vídeo publicado no Instagram com um trecho do ataque aos policiais exibido no trailer da série. Mesmo em ângulos diferentes, é possível perceber que as atrizes que estão próximas da viatura que é alvo de ataque aparecem na mesma posição nas duas gravações.

À esquerda, imagem do trailer da série publicado pela BCC no YouTube; à direita, imagem do vídeo publicado no Instagram. A comparação evidencia que as imagens mostram os mesmos personagens, em momentos diferentes Foto: Reprodução

Na imagem à esquerda, um trecho do trailer publicado pela BBC mostra duas mulheres caminhando em direção à viatura, quando o veículo começa a pegar fogo. Uma delas empurra um carrinho de bebê. Já na segunda imagem, compartilhada no Instagram, as personagens correm no sentido oposto ao veículo. Nesse recorte é possível perceber que as chamas estão mais fortes e o carrinho de bebê aparece por completo.

Alegações enganosas sobre as imagens da série também foram checadas pela equipe de checagem do site de notícias India Today.

Como lidar com postagens do tipo: desde o início do conflito entre Israel e Hamas, desinformadores têm usado vídeos que contém cenas de violência para espalhar boatos de que integrantes de grupos terroristas teriam provocado ataques em outros países. Antes de acreditar em posts sem fontes confiáveis, procure verificar se o conteúdo é verdadeiro ou não a partir de buscas por palavras-chaves no Google. Se jihadistas tivessem de fato atacado policiais britânicos, a imprensa nacional e internacional teria publicado matérias sobre o assunto. Veja tudo o que já foi desmentido pelo Estadão Verifica sobre o conflito no Oriente Médio aqui.