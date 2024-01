Vídeo mostra construção de escola, não de teatro, em cidade no sertão da Bahia

O que estão compartilhando: que foram gastos R$ 20 milhões em dinheiro público para a construção de um teatro na cidade de Crisópolis, na Bahia, mesmo o local não tendo hospital público, transporte ou saneamento básico.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A construção que aparece no vídeo não é um teatro orçado em R$ 20 milhões, e sim uma escola estadual de tempo integral, que conta com equipamentos como teatro, área esportiva, laboratórios, biblioteca, além de salas das salas de aula. A escola, que já foi inaugurada no ano passado, teve orçamento total de R$ 28,7 milhões, sendo cerca de R$ 20 para a execução física e o restante para aquisição de equipamentos e mobiliário.

Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Saiba mais: O vídeo investigado é gravado por um homem que não se identifica, mas afirma estar na cidade de Crisópolis, no sertão da Bahia, para realizar um serviço. Ele começa a exibir o que parece ser um dos acessos a cidade e afirma ter lhe chamado a atenção o fato de uma cidade “que não tem nada”, incluindo transporte, hospital público e saneamento básico e cultura, estar recebendo um teatro construído com dinheiro público e orçado em cerca de R$ 20 milhões. Além de fazer ataques à população da cidade - ele afirma que as pessoas não trabalham, não têm cultura, só andam de charrete, de moto ou a pé -, o homem exibe um adesivo do PT no portão de uma residência e afirma que “os eleitores do Lula merecem o lugar que moram porque acham que Lula vai ser o salvador da pátria”. Ele ainda mente ao afirmar que a cidade não tem hospital público ou saneamento básico.

O Estadão Verifica recebeu pedidos de checagem do conteúdo por meio do WhatsApp, no número (11) 9783-7490.

Construção é de escola, não teatro

Embora o autor do conteúdo insinue que pode provar as alegações feitas no vídeo, as próprias imagens gravadas servem para desmenti-lo. Uma delas é a placa de execução da obra. Primeiro, o homem foca a imagem na palavra “teatro”, que aparece no canto superior de uma parte da construção. Depois, exibe a placa da obra, que deixa claro que se trata da construção de uma “unidade escolar estadual de tempo integral localizada no município de Crisópolis.

O orçamento que aparece na placa é de R$ 19.987.927,97. Logo abaixo, aparecem os nomes das secretarias estaduais de Desenvolvimento Urbano e da Educação, além da logomarca da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), responsável por executar a obra.

Publicidade

De acordo com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), o vídeo com informações “equivocadas e infundadas” tem circulado desde o ano passado. A escola que conta com um teatro é o Colégio Estadual de Tempo Integral Eudóxia Maria, e foi inaugurado em 4 de agosto de 2023. No total, foram gastos R$ 28,7 milhões na unidade, sendo cerca de R$ 20 milhões nas obras físicas e o restante na aquisição de equipamentos e mobiliário.

“A estrutura conta com 24 salas de aula e multifuncionais, quatro laboratórios, biblioteca, teatro e área esportiva. Além das disciplinas do currículo educacional, haverá cursos de educação profissional e atividades complementares no contraturno”, disse a SEC, em nota.

Colégio Estadual de Tempo Integral Eudóxia Maria, entre em 4 de agosto de 2023 pelo governo da Bahia. Foto: Mateus Pereira/GOVBA Foto: Mateus Pereira/GOVBA

Saúde, transporte e saneamento básico

Logo no início do vídeo, o homem afirma que a cidade é humilde e que não há serviços como transporte ou hospital público, saneamento básico ou mesmo emprego - o que, segundo ele, leva as pessoas a ficarem nas janelas das casas. De acordo com dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Crisópolis tem uma população de 19.729 habitantes. Já os dados referentes ao trabalho são de 2021 e apontam que o pessoal ocupado na cidade é de 1.495 pessoas (7,05% da população), que recebem, em média, 1,8 salário mínimo mensal.

As alegações sobre hospitais públicos e saneamento básico também não são verdadeiras. Crisópolis tem um hospital público municipal, reformado em 2018. Em 2023, o município passou a ser um dos que contribuem para a manutenção do Hospital Aristides Maltez, unidade filantrópica especializada em tratamento contra o câncer. Segundo levantamento no site da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a cidade possui oito estabelecimentos prestadores de serviços de saúde.

PUBLICIDADE Já em relação ao saneamento básico, os dados são mais antigos, de 2017, referentes à Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. Segundo o IBGE, a cidade contava com saneamento e tinha abastecimento de água em 3.205 unidades residenciais, enquanto a a extensão total da rede de abastecimento de água era de 600 quilômetros. Não há transporte público na cidade feito por ônibus urbanos, o que não significa que as pessoas na cidade se locomovam apenas a pé, de moto ou de charrete. Enquanto o autor do vídeo fala, há veículos transitando pela rua, inclusive um ônibus estacionado próximo ao local.

Cultura local

Crisópolis foi emancipada em 1962, mas sua história remete ao século XIX, quando Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro - personagem central da Guerra de Canudos - construiu uma igreja e ergueu um cruzeiro, ainda em 1880, formando o povoado de Bom Jesus. A igreja e o cruzeiro, que ficam na Praça Matriz de Crisópolis, são tombados como Patrimônio Artístico e Cultura da Bahia desde 1980.

Publicidade