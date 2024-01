Vídeo mostra desmaio em chá revelação, não morte súbita; postagem faz relação falsa com vacina

O que estão compartilhando: vídeo que mostra um casal em um chá revelação de bebê. Após o resultado, o homem cai no chão. “Mais uma morte súbita”, diz a legenda da postagem, que associa o caso à vacina contra covid-19.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O homem que aparece na gravação não morreu e o caso nada tem a ver com a vacina contra covid-19. O vídeo original foi publicado em 27 de outubro de 2019, antes da pandemia do coronavírus. Na descrição da postagem, a responsável pela gravação explica que, na verdade, o homem desmaiou.

Vídeo de chá revelação publicado em 2019 é usado para espalhar desinformação sobre vacina Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: o vídeo original foi publicado no YouTube em 2019, com o título “Chá revelação-- papai desmaia!!!”. A gravação compartilhada nas redes sociais tem pouco mais de 40 segundos. O registro original, contudo, tem duração de 3:15. Na peça compartilhada nas redes, o vídeo acaba logo após que o homem cai no chão. De acordo com a legenda, ele teria sofrido uma morte súbita. Contudo, a gravação original permite ver que, após cair no chão, o homem é acudido e acorda em menos de um minuto. No registro completo, é possível escutar convidados do evento comentando que ele desmaiou.

Embora a postagem não faça associação direta com o imunizante, diversos comentários endossam a teoria infundada de que as vacinas contra covid-19 acarretam mal súbito. Além disso, o vídeo anexado às postagens falsas apresenta o link de um canal no Telegram que constantemente espalha mentiras sobre o imunizante e sobre o próprio coronavírus.

Como já mostrou o Estadão Verifica, há uma campanha de desinformação nas redes sociais que busca associar casos de mortes súbitas à vacina contra covid-19. Os conteúdos falsos costumam ser mapeados com o termo “morte súbita” e “caso isolado”. Especialistas consultados indicaram que não há nenhuma evidência científica que comprove a ligação com a vacina.

Como lidar com postagens do tipo: é comum que desinformadores e negacionistas utilizem vídeos fora de contexto para espalhar desinformação sobre a vacina. No caso aqui analisado, é possível realizar uma busca reversa de imagens para entender o contexto original da publicação. É importante destacar que o Ministério da Saúde divulga constantes boletins epidemiológicos, que servem para monitorar a segurança das vacinas contra covid-19 no Brasil.