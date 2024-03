Vídeo mostra gravação de clipe de música, não detentos com cerveja e celular na prisão

Quem gravou o vídeo foi o músico Jhonatan Rodrigo da Silva, mais conhecido como MC Danone. Ele e as demais pessoas que aparecem em cena estavam participando da gravação do videoclipe Barraco 9, do artista MC Romeu.

A prisão que aparece no clipe é a mesma onde é filmado O Sistema Ofc, série de ficção que tem como objetivo mostrar a realidade dentro da cadeia. O idealizador do conteúdo, João Marcelo Goma, explicou ao Verifica que os músicos foram até o estúdio para aproveitar o cenário da série no clipe.