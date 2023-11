Vídeo mostra lagoa no Chile, e não o rio Nilo ‘vermelho com cor de sangue’

O que estão compartilhando: que o rio Nilo, no norte da África, teria começado a ficar vermelho “com cor de sangue”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O local em questão é a Laguna Roja, ou Lagoa Vermelha, no norte do Chile. As águas desse lugar são naturalmente vermelhas. Não foram encontradas notícias de que o rio Nilo teria começado a ficar vermelho; em imagens de satélite deste ano, o rio que cruza o Sudão e o Egito aparece com águas azuladas ou esverdeadas.

O local em questão é a Laguna Roja, ou Lagoa Vermelha, no norte do Chile Foto: Reprodução

Saiba mais: Com uso da ferramenta de busca reversa de imagens Yandex, foi possível identificar as imagens das águas vermelhas em sites de turismo. O agente de viagens Mario Muños, da empresa chilena Altos del Norte, gravou um vídeo em frente à Laguna Roja em que é possível ver as águas avermelhadas. Ele confirmou ao Estadão Verifica que o vídeo que circula nas redes sociais com legenda enganosa sobre o Rio Nilo é na verdade do Altiplano chileno.

Dizer que “o rio Nilo está ficando vermelho” ou “da cor de sangue” remete a uma das “pragas do Egito” previstas na Bíblia, no livro Êxodo. Além de se tratar de um local diferente, o site Chile.travel afirma que, “embora não exista explicação concluída, estudos apontam que a cor vermelha da Laguna Roja é devido à presença de microalgas e sedimentos”. Vale dizer que as águas são quentes e variam entre 40ºC e 50ºC.

O boato já foi desmentido por veículos de imprensa nacionais, como O Globo e Aos Fatos, e internacionais, como o português Público e o mexicano Milenio.

Como lidar com postagens desse tipo: Para chegar até os registros mais antigos de uma imagem, é recomendado fazer a busca reversa de imagens. No caso verificado aqui, um dos indícios de que a alegação era falsa foi a ausência de notícias sobre o assunto. Dada a popularidade e dimensão do rio Nilo, dificilmente um fato estranho não seria amplamente noticiado.