Vídeo mostra Michelle Bolsonaro recebendo refugiados da guerra da Ucrânia, não de Israel

O que estão compartilhando: vídeo que mostra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro dando boas-vindas a passageiros que desembarcam de um avião da Força Aérea Brasileira. A legenda diz que ela estaria recebendo brasileiros que estavam em Israel.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está fora de contexto. Na verdade, o vídeo que circula nas redes sociais é de 10 março de 2022. Naquele dia, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Michelle receberam 68 refugiados da Ucrânia trazidos pela Força Aérea Brasileira (FAB) à Brasília, na Operação Repatriação. Os vídeos dessa recepção foram divulgados por veículos como UOL e Poder360.

Saiba mais: A ação do governo federal para resgatar os cidadãos que estão na região de conflito entre Israel e Hamas se chama Operação Voltando em Paz. Até o momento, 916 brasileiros foram repatriados, em cinco voos humanitários. O objetivo é resgatar os cidadãos que vivem em Israel e na Palestina que desejam retornar ao Brasil, bem como aqueles que residem em países vizinhos, como Jordânia e Egito.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informa que um novo voo partirá de Tel Aviv, em Israel, na quarta-feira, 18. A estimativa é que o número de brasileiros repatriados subirá para 1100. De acordo com o Planalto, a articulação para resgatar brasileiros que estão na região do conflito começou no dia 7 de outubro - ou seja, no primeiro dia dos ataques. As embaixadas do Brasil em Tel Aviv (Israel), Cairo (Egito) e o Escritório de Representação em Ramala (na Palestina) foram acionados.

A Embaixada do Brasil em Tel Aviv disponibilizou um formulário online para identificar os brasileiros em situação de dificuldade. Até o dia 14 de outubro, mais de 2,7 mil manifestaram interesse em retornar. Informações atualizadas da Operação Voltando em Paz estão sendo divulgadas na internet pela Embaixada.

A alegação verificada aqui também já foi desmentida por Boatos.org, Reuters e Aos Fatos.

Como lidar com postagens do tipo: Muitas publicações desinformativas estão surgindo em meio ao conflito entre Israel e Hamas. Por isso, é especialmente importante tentar verificar a origem de alegações que aparecem nas redes sobre o assunto.

Nesta verificação, bastou pesquisar no Google por palavras-chave como “michelle bolsonaro recebe refugiados israel” para perceber que não há notícias recentes correspondentes. É possível chegar até as publicações mais antigas do vídeo por meio da busca reversa de imagens.