Vídeo mostra operação contra garimpo ilegal no Amazonas, e não invasão de tropas da Colômbia

O que estão compartilhando: vídeos mostram destruição no Amazonas após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizar que tropas colombianas invadam o Brasil.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso. A postagem exibe imagens de uma ação do governo brasileiro para reprimir a extração ilegal de minério de ouro nos rios que cortam ambos os países, informou a Polícia Federal. A Operação Fronteira de Ouro foi realizada pela PF, o Ibama e a Polícia Nacional da Colômbia entre os dias 1 e 3 de dezembro.

A Polícia Federal informou que as imagens mostram uma ação contra a extração ilegal de ouro na fronteira entre Brasil e Colômbia. Foto: Reprodução

Saiba mais: Postagem exibe vídeos de construções assentadas em cima de um rio sendo incendiadas, enquanto o áudio alega que o presidente Lula permitiu a entrada de tropas colombianas em território brasileiro para destruir o País. No entanto, isso não é verdadeiro. A Polícia Federal informou que as imagens mostram uma ação contra a extração ilegal de ouro na fronteira entre Brasil e Colômbia.

Os agentes de segurança colombianos publicaram sobre a operação transfronteiriça em sua página. Como divulgou a PF, o trabalho no Brasil resultou na destruição de sete dragas de garimpo, uma embarcação, uma retroescavadeira e uma balsa de combustível que eram utilizadas na extração ilegal de minério. A ação foi realizada nos municípios de Japurá e Santo Antônio do Içá, no Amazonas.

Os vídeos exibidos na postagem analisada mostram as construções do garimpo sendo queimadas pelos agentes de segurança. No áudio que acompanha uma das gravações a data 2 de dezembro é mencionada – mesmo dia das ações policiais. Também há um trecho em que um homem afirma que se esconde da polícia na mata porque “todas as dragas foram pegas”.

Em post feito pelo Ibama nas redes sociais, é possível ver ainda cenas do helicóptero e barcos policiais e as estruturas do garimpo, usadas para perfurar o leito dos rios, destruídos pela operação. A publicação analisada mostra os mesmos elementos divulgados pelo instituto brasileiro.

Os trechos da postagem analisada mostram as dragas destruídas pelos agentes de segurança na operação. Foto: Reprodução

Como lidar com postagens do tipo: A peça aqui verificada usa trechos de gravações fora do contexto original para criar uma desinformação. Neste caso, uma invasão da Colômbia ao território brasileiro seria amplamente noticiada pela imprensa, por isso é importante buscar por reportagens e comunicados oficiais antes de confiar em publicações feitas nas redes. Em uma busca rápida com palavras-chaves no Google também encontra-se notícias sobre a operação contra o garimpo ilegal no Amazonas.