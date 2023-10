Vídeo mostra show aéreo, não confronto entre forças de Israel e do Hamas

O que estão compartilhando: vídeo com imagens de confrontos entre Israel e o Hamas na região da Faixa de Gaza, após ataque feito pelo grupo extremista no território israelense no dia 7 de outubro de 2023.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo contém imagens de ataques com foguetes divulgados pela Defesa de Israel, além de transmissões feitas por emissoras de TV no dia 8 de outubro de 2023. As primeiras cenas, contudo, mostram uma exibição em um evento de acrobacias aéreas ocorrido nos Estados Unidos, e não no Oriente Médio. As imagens circulam pela internet pelo menos desde 30 de setembro, uma semana antes do ataque do Hamas.

Foto: Reprodução

Saiba mais: Embora o vídeo use imagens de bombardeios na Faixa de Gaza feitos pelas Forças Armadas de Israel e exibidos por emissoras de TV, a primeira imagem não mostra aviões israelenses na Palestina, e sim um evento de exibição de acrobacias com aeronaves, ocorrido entre 29 de setembro e 1º de outubro em Huntington, na Califórnia, Estados Unidos.

O Estadão Verifica localizou o vídeo publicado no perfil do Instagram de David Dginger no dia 30 de setembro. A publicação também foi compartilhada pelo perfil Familly Flippers, que tem conteúdo voltado para acrobacias aéreas. Na postagem, foi identificado o piloto Razz Larson, do F-22 Team Demo, que participou da edição de 2023 do Pacific Air Show, na praia de Huntington.

O mesmo vídeo aparece em ao menos uma publicação no YouTube, enquanto outros vídeos mostram as acrobacias acontecendo próximo do mesmo imóvel que aparece na imagem (aqui e aqui)

Os demais vídeos usados na publicação aqui investigada mostram as Forças Armadas de Israel abatendo alvos, supostamente do Hamas, em território palestino. Boa parte das imagens foi divulgada nas redes sociais das Forças Armadas israelenses:

Continua após a publicidade

Há, ainda, vídeos transmitidos pela agência de notícia estatal russa RIA Novosti (РИА Новости). A legenda original em russo inserida nos rodapé dos vídeos informa que as imagens mostram ataques de Israel a alvos do Hamas no domingo, 8 de outubro de 2023.