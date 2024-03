O que estão compartilhando: que o presidente da França, Emmanuel Macron, enviou tropas para auxiliar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Prova disso seria um vídeo que mostra a França transportando veículos blindados por meio de trens.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Ao Estadão Verifica, o Ministério das Forças Armadas da França explicou que o vídeo apenas mostra uma simples transferência de veículos táticos de uma base militar para outra, como parte de um exercício de prontidão operacional no país. Em 26 de fevereiro, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse não descartar mandar tropas da Otan para a Ucrânia. No entanto, o ministro da Defesa da França, Sebastien Lecornu, disse que o envio de tropas de combate para a Ucrânia não é uma hipótese do momento.

Vídeo mostra transporte logístico de veículos militares na França, e não envio de tropas à Ucrânia Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: circula nas redes sociais um vídeo que mostra veículos militares blindados em uma estação de trem. De acordo com as postagens, a França estaria enviando reforços militares à Ucrânia.

“Vai dar confusão, vai dar confusão, eu estou dizendo! Putin, vai dar confusão! Você irritou o Macron! Ele está respondendo ao Putin”, diz o homem que aparece no vídeo.

Por meio de uma busca reversa de imagens (veja como fazer aqui), o Estadão Verifica localizou o mesmo vídeo em uma postagem que indicava a estação de trem de Nîmes, na França, como local da gravação. As imagens do Google Street View são compatíveis com os registros do vídeo.

A localização também foi confirmada por meio do Mapillary, serviço de compartilhamento de fotos georreferenciadas. A reportagem também comparou as imagens com outros registros em vídeo da estação.

Ao contrário do que é dito na gravação, a filmagem não mostra envio de tropas à Ucrânia. Ao Estadão Verifica, o Ministério das Forças Armadas da França desmentiu o conteúdo. “Esse comboio ferroviário incluía um trem de veículos blindados leves e caminhões de transporte logístico entre um regimento do Exército e o campo de treinamento de Canjuers”, afirmou, em nota.

De acordo com as Forças Armadas, a gravação apenas mostra uma “simples transferência de veículos táticos de uma base militar para outra, como parte de um exercício de prontidão operacional na França, e não um movimento de tropas para o flanco oriental”. No YouTube, é possível encontrar situações semelhantes de transportes de veículos blindados (veja exemplos aqui e aqui).

Macron não descarta mandar tropas da Otan para a Ucrânia

Em 26 de fevereiro, durante uma conferência organizada pelo seu governo com líderes da Europa, Macron não descartou o envio de tropas da Otan para apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. “Nada deve ser descartado. Faremos tudo o que for necessário para garantir que a Rússia não ganhe esta guerra”, disse. O francês, no entanto, reconheceu que não existe um consenso sobre o envio de tropas.

No dia 27 do mesmo mês, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, disse que a ideia não foi aprovada por nenhum dos participantes da conferência. Já o Reino Unido, Espanha, Polônia, Áustria e República Checa também afirmaram que não pretendem enviar tropas da Otan para a Ucrânia.