Vídeo não mostra Globo encenando atendimentos de covid, e sim publicidade de hospital em Israel

É falso que um vídeo com cinegrafistas dentro de um hospital para tratamento de pacientes com covid-19 seja uma encenação da Rede Globo para levar pânico às pessoas em relação à pandemia. O vídeo circula em peças de desinformação em vários países do mundo desde o ano passado, quando foi gravado. Não se trata de uma encenação para amedrontar as pessoas, e sim de um vídeo para divulgar a instalação de uma unidade de emergência no estacionamento de um hospital em Israel.

Para encontrar a origem do vídeo, o Verifica fez uma busca reversa de imagens por alguns dos frames do conteúdo, que levaram a publicações em países como Rússia, França e Cazaquistão questionando a existência e a gravidade da pandemia e afirmando que emissoras de televisão produziram os cenários sobre a doença. No Brasil, os posts mais recentes afirmam que o vídeo é uma encenação feita pela TV Globo e insinuam que as emissoras voltaram a tratar da pandemia porque a Copa do Mundo, o que é falso.

Um dos indícios de que o vídeo não foi feito no Brasil é o fato de as pessoas no local não falarem português. Aos 46 segundos, é possível ver no macacão de um dos homens na cena uma inscrição: אלונקאי. Usando a ferramenta Google Lens, o Verifica identificou que a palavra está escrita em hebraico e significa “maca”. O idioma é a língua oficial de Israel, o que levou a uma busca refinada das mesmas imagens associada ao nome do país.

Vídeo é peça de divulgação de instalação de emergência em hospital de Israel

Foram encontrados pelo menos três textos publicados pela imprensa internacional explicando a origem do vídeo: um na Holanda, um na França e outro no Cazaquistão. As imagens foram feitas entre os dias 3 e 4 de março de 2021 no Shamir Medical Center Assaf Harofeh, na cidade de Be’er Ya’akov, em Israel. O centro médico havia inaugurado há poucas semanas um complexo de hospitalizações para situações de emergência no estacionamento da unidade.

“O que você vê no vídeo é nossa nova instalação de emergência em nosso estacionamento. Queríamos mostrar com imagens como um estacionamento pode ser transformado em uma estrutura médica de emergência. É lamentável que alguém esteja tentando usar este vídeo como uma ferramenta antivacina”, explicou o porta-voz do Shamir Medical Center, Liad Aviel, à franceinfo, em março do ano passado.

À agência holandesa DPA, Liad Aviel afirmou, também em março do ano passado, que os “pacientes” no vídeo não eram pacientes verdadeiros, e sim meninos e meninas de 18 anos que também trabalham no hospital. Já os profissionais nas imagens, como os maqueiros, são realmente funcionários da unidade.

Quadro atual de covid-19

O número total de mortos pela covid-19 no Brasil chegou a 692.210 nesta terça-feira (20), de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Foram 216 mortes pela doença em 24 horas, e a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 148, um aumento de 32% em relação à média dos últimos 14 dias, com tendência de alta. Os números divulgados pelo Ministério da Saúde são ligeiramente maiores – 692.280 óbitos até o dia 20 de dezembro.

Nesta quarta-feira, 21, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, disse esperar decretar o fim da emergência da covid-19 em 2023, mas apontou lacunas que não permitem dizer que a pandemia acabou e demonstrou preocupação com a situação da China.