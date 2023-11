Vídeo não mostra Lula ‘se gabando’ de contar mentiras; presidente criticava Bolsonaro

O que estão compartilhando: que vazou o trecho de uma reunião em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva “se gaba” de contar mentiras.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Não se trata de uma reunião vazada, e sim de um trecho do programa “Conversa com o Presidente”. Em sua fala, Lula se referia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem chamou de mentiroso.

Em sua fala, Lula criticava o ex-presidente Jair Bolsonaro Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: No programa que foi ao ar em 31 de outubro de 2023, Lula relembrou sua vitória nas eleições do ano passado e fez críticas ao seu adversário na campanha. O vídeo compartilhado nas redes sociais omite propositalmente o contexto da fala do presidente enquanto um texto sobreposto às imagens diz: “O Lula se entregou. Vasou (sic) a reunião que Lula fez com esquerda se gabando das suas mentiras. Divulguem porque a mídia podre não vai mostrar isto!”.

No trecho completo, fica claro que Lula estava se referindo a Bolsonaro e ao último ano eleitoral. A conversa foi:

“Marcos Uchoa (jornalista e apresentador do Conversa com o Presidente): Gostaria de voltar um pouquinho atrás naquele momento, naquele dia (31 de outubro de 2022). O que vem à tua cabeça quando você lembra desse ano?

Lula: O que vem na minha cabeça é que nós tivemos um ano, possivelmente, de maior quantidade de mentiras contadas no Brasil desde que o Brasil foi descoberto. Acho que nunca se mentiu tanto, porque o nosso adversário, ele contava mentiras por segundo. Ele fazia questão de acordar mentindo e deitar mentindo. Ele fazia questão de inventar coisas para contar pro povo, ele fazia questão de inventar remédio para quem tava doente de covid.”

A fala na íntegra está disponível a partir de 0:38:

O vídeo distorcido foi compartilhado no Instagram e leitores também pediram a checagem desse conteúdo pelo WhatsApp do Estadão Verifica, 11 97683-7490.

Como lidar com postagens do tipo: É comum que personalidades políticas tenham suas falas ou discursos distorcidos. Procurar a íntegra do conteúdo, para entender o contexto da conversa, é a melhor opção antes de compartilhar conteúdos suspeitos. O Estadão Verifica já desmentiu, por exemplo, que não é verdade que Lula tenha falado em ‘acabar com o Congresso’ e que um vídeo do presidente foi editado para parecer que ele proibiu críticas ao governo.