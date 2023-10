Vídeo de paraquedistas foi gravado no Egito e não mostra soldados do Hamas em Israel

O que estão compartilhando: que um vídeo mostra soldados do Hamas descendo de paraquedas em Israel antes de ataque no país.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso. Diferentemente do que dizem os posts, a filmagem mostra paraquedistas na cidade do Cairo, Egito. Nas imagens é possível identificar a fachada da Academia Militar Egípcia, localizada na capital do país. O vídeo não possui ligação com o ataque surpresa feito pelo Hamas no sul de Israel no último sábado, 7, quando utilizaram até mesmo um parapente para invadir o país, informaram autoridades.

O vídeo não possui ligação com o ataque surpresa feito pelo Hamas no sul de Israel no último sábado, 7. Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: Postagens que circulam nas redes sociais alegam que um vídeo supostamente mostraria paraquedistas do Hamas descendo pelos céus para atacar Israel. No entanto, as imagens são da cidade de Cairo, no Egito, e não mostram um ataque terrorista. Apesar do grupo islâmico ter feito ataques aéreos contra cidades israelenses, a gravação analisada não tem relação com o conflito.

Após o início de ataques em Israel e na Faixa de Gaza, que já resultaram em mais 1,5 mil mortos e milhares de feridos, postagens passaram a compartilhar supostas imagens de paraquedistas do Hamas aterrissando em cidades israelenses. No entanto, a partir de uma busca reversa pelo vídeo, o Estadão Verifica identificou que o vídeo foi gravado na capital do Egito e mostra o prédio da Academia Militar Egípcia.

Por meio do Google Maps, foi possível identificar a fachada do local, a mesma do vídeo viral. Na comparação entre as imagens, conseguimos ver o letreiro no topo, a bandeira do Egito e o brasão da Academia Militar.

À esquerda, imagens do vídeo viral; à direita, imagem do Google Maps que mostra a Academia Militar Egípcia. A comparação evidencia que se trata do mesmo local. Foto: Reprodução

A reportagem não conseguiu identificar a data em que as imagens dos paraquedistas foram feitas. Porém, a agência de notícias Associated Press publicou que o vídeo mostra um treinamento de paraquedistas no clube esportivo El-Nasr SC, próximo a academia militar. Segundo a apuração, a gravação circula desde o dia 27 de setembro – ou seja, antes dos ataques.

Outras iniciativas de checagem como a Agência Lupa, a Reuters e a BOOM também fizeram publicações sobre esta postagem. O conflito árabe-israelense gerou uma onda de desinformação nas redes sociais. O Estadão Verifica mostrou ser falso que o governo federal tenha doado R$ 25 milhões ao Hamas.

Como lidar com postagens do tipo: As publicações desinformativas usam um assunto em evidência e de grande apelo para espalhar informações sem apuração e confirmação. Muitas vezes, a intenção é espalhar ainda mais caos e pânico sobre um problema sério. Antes de acreditar em posts sem fontes confiáveis, procure por notícias a partir de palavras-chaves no Google. Com uma rápida pesquisa, seria possível encontrar checagens nacionais e internacionais que desmentem o conteúdo.