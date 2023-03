Vídeo divulga protesto contra Temer em Nova York como se fosse contra Lula

É falsa uma publicação no Facebook alegando que dois vídeos gravados nos Estados Unidos retratam manifestações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontrou com o mandatário norte-americano, Joe Biden, em 10 de fevereiro deste ano. As gravações registram, na verdade, protestos contra o ex-presidente Michel Temer (MDB) e contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que estiveram em Nova York em novembro de 2022, quando participaram do Brazil Conference, evento organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide).

Vídeos são de protestos de 2022 que não tiveram Lula como alvo. Foto: Reprodução

O conteúdo apresenta uma montagem com três vídeos. O primeiro mostra Lula chegando a um local em um comboio de veículos e sendo recepcionado a gritos de “presidente”. Em seguida, é colada uma gravação feita em outro lugar, onde uma multidão profere xingamentos em frente a uma porta giratória. O terceiro registra um protesto de pessoas vestidas em verde e amarelo – cores adotadas pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) – e enroladas na bandeira nacional. No áudio, se ouve pessoas gritando “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”.

Sobre as imagens, há legendas afirmando que “o incompetente da República já chegou aos EUA” e “Tu não é o pai dos pobres, Lula? Vá encarar o povão”, dando a entender que as manifestações sejam contra o presidente.

Na verdade, o primeiro vídeo é o único no qual Lula de fato está presente. Ele foi gravado pela jornalista Mariana Haubert, repórter do Poder 360, e está disponível na conta do veículo no YouTube. As imagens registram a chegada do presidente na Blair House, mansão localizada próxima à Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos, em 9 de fevereiro de 2023, um dia antes do encontro dele com Biden.

O segundo vídeo, também publicado na conta do site de notícias, não é atual, e foi gravado em novembro de 2022. Além disso, não mostra uma manifestação contra Lula, e sim contra o ex-presidente Temer.

Embora não tenha sido possível identificar a origem das imagens utilizada, outros vídeos gravados em ângulos diferentes demonstram se tratar do protesto registrado naquela ocasião, como os disponíveis nas contas do Poder 360 e do Portal Uai. Uma mulher loira vestida em um terno branco, por exemplo, aparece tanto no vídeo postado no Facebook como nas imagens compartilhadas pelos dois veículos de imprensa. Ela acompanha o ex-presidente, descendo junto com ele de um carro.

Nesta imagem, capturada da publicação no Facebook, é possível ver a mulher de branco entrando no hotel. Foto: Reprodução

Vídeo gravado em outro ângulo e divulgado pelo Poder 360 mostra a mesma mulher de branco andando na frente de Michel Temer. Foto: Reprodução

Em vídeo publicado pelo Portal UAI, a mulher de branco e Temer aparecem descendo do carro em frente ao hotel. Foto: Reprodução

O terceiro vídeo também não teve a origem definida, mas outro registro de um ângulo muito próximo, divulgado pelo Poder 360, demonstra se tratar de uma manifestação de brasileiros em frente ao Hotel Sofitel, em Nova York, contra os ministros do STF. A partir de 1 minuto e 43 segundos é possível ver a mesma faixa que aparece nas imagens do conteúdo desinformativo. Nela se lê: “Brazilian election was proven frauded. Supreme Court ignores it (As eleições brasileiras foram comprovadamente fraudadas. A Suprema Corte ignora isso)”.

Uma faixa afirmando que as eleições brasileiras foram fraudadas aparece no vídeo do Facebook. Foto: Reprodução

A mesma faixa aparece nas imagens divulgadas pelo Poder 360. Foto: Reprodução

Além disso, aparecem pessoas vestidas com as mesmas roupas e o mesmo carro vermelho.

Um carro vermelho aparece nas imagens do Facebook estacionado em frente ao hotel. Foto: Reprodução

O mesmo veículo surge no vídeo postado pelo Poder 360. Foto: Reprodução

Elas também estão presentes nas imagens publicadas pelo Poder 360. Foto: Reprodução

Duas mulheres, uma de calça verde com listras e a outra de suéter rosa estão nas imagens utilizadas no Facebook. Foto: Reprodução

Em ambos os casos as imagens foram registradas em Nova York. Lula, no entanto, só esteve em Washington durante a visita aos Estados Unidos. Conforme a agenda do presidente, ele partiu para a cidade na manhã do dia 9 de fevereiro. No dia seguinte, 10, manteve reuniões na Blair House, onde estava hospedado, e na Casa Branca. No dia 11, pela manhã, embarcou de volta ao Brasil. Segundo noticiou o Valor Econômico, foram registradas duas manifestações durante a estadia de Lula em Washington, uma contra e outra a favor do presidente.

Já viagem de Temer e dos ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso a Nova York ocorreu pouco depois do resultado do pleito que elegeu Lula. O resultado não foi bem aceito por parte dos apoiadores de Bolsonaro, seu principal oponente. Os manifestantes contestavam o resultado das eleições, pediam intervenção militar e o fechamento da Corte Suprema.

O conteúdo foi verificado também por Aos Fatos, AFP Checamos e Uol Confere.