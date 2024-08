O que estão compartilhando: vídeo mostra manifestação de milhões de pessoas em Caracas, na Venezuela, exigindo a renúncia de Nicolás Maduro após as eleições de 2024.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso porque a gravação foi registrada, na verdade, durante a comemoração dos argentinos, em Buenos Aires, pela conquista da última Copa do Mundo de futebol. Cerca de 4 milhões de pessoas se encaminharam ao monumento do Obelisco, em dezembro de 2022, para receber a seleção do país. Veículos da imprensa compartilharam o vídeo nas redes sociais na época.

Vídeo não mostra protesto contra Maduro, mas comemoração da Copa do Mundo na Argentina Foto: Foto

Saiba mais: Publicações usaram um vídeo antigo da comemoração da Copa do Mundo na Argentina para afirmar que se tratava de um registro de manifestações na Venezuela pela “renúncia” de Nicolás Maduro. Uma busca reversa pelas imagens (saiba como fazer aqui) mostrou que o vídeo da multidão foi gravado em dezembro de 2022, na cidade de Buenos Aires.

Cenas foram registradas na Argentina

Em uma pesquisa pelo vídeo nas redes sociais, a reportagem encontrou veículos da imprensa esportiva que reproduziram a festa feita pelos torcedores na Argentina em 2022. A multidão se concentrou no Obelisco, monumento histórico em Buenos Aires, localizado na Praça da República, para receber a seleção argentina que foi campeã da última Copa do Mundo, em Doha, no Qatar. Na ocasião, cerca de 5 milhões de pessoas fizeram parte da celebração e foi decretado feriado no país.

Com ajuda da ferramenta Google Street View, é possível identificar que a filmagem foi feita nas imediações das avenidas 9 de Julio e San Juan, na capital argentina, onde há viadutos iguais ao do vídeo viral.

Outras iniciativas de checagem como a Agência Lupa e a Reuters também checaram conteúdos semelhantes.