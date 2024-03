O que estão compartilhando: que houve um maremoto poderoso em Avoca Beach, localizada em Nova Gales do Sul, na Austrália.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso, porque as imagens estão fora de contexto. O vídeo é de abril de 2022. À época, grandes ondas atingiram a costa de Nova Gales do Sul, na Austrália. O vídeo foi registrado em Avoca Beach.

Vídeo que mostra grandes ondas na Austrália é de 2022 Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: por meio de uma busca reversa de imagens (veja como fazer aqui), o Estadão Verifica encontrou o contexto original da gravação. As imagens são de abril de 2022 e mostram as grandes ondas que atingiram a costa de Nova Gales do Sul. O caso foi noticiado por diversos veículos de imprensa, como Daily Mail, Yahoo News e 10 News First. As matérias não falam em “maremoto”, como diz a legenda da postagem checada.

PUBLICIDADE No vídeo verificado, registrado em Avoca Beach, é possível ver que a maré arrastou duas pessoas que caminhavam na areia e invadiu a área residencial do local. De acordo com o Daily Mail, uma mulher teve que ser resgatada por salva-vidas em um barco após machucar a perna. Uma reportagem publicada pelo Yahoo News informou que outras praias de Sydney também sofreram com as grandes ondas. Casos semelhantes foram registrados nas praias de Wanda, Bondi e Clovelly e Bronte. É possível ver o mesmo vídeo viral no noticiário australiano 10 News First.

A gravação circula sem contexto nas redes sociais ao menos desde o dia 1º de março. Conforme monitoramento do Bureau of Meteorology, serviço do governo australiano de meteorologia, houve um aviso de ondas perigosas para região de Nova Gales do Sul em 4 de março. O Estadão Verifica não localizou, contudo, nenhum alerta recente de maremoto.

Como lidar com postagens do tipo: A postagem analisada utiliza um vídeo antigo para criar um conteúdo alarmista. Nestes casos, é importante evitar pânico e buscar por informações confiáveis. É possível fazer uma busca reversa de imagens ou, então, uma pesquisa por meio de palavras-chave no seu buscador de preferência. Catástrofes naturais costumam ser noticiadas pela imprensa. A ausência de notícias recentes sobre o assunto pode ser um indicativo de desinformação.