Vídeo que mostra prédio desabando em Gaza é de 2021

O que estão compartilhando: vídeo que mostra um prédio desabando na Faixa de Gaza, com legenda "parece filme de terror, mas não é".

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso porque o vídeo não é recente: é de maio de 2021. O desabamento foi registrado pela BBC e Reuters. A construção caiu depois de um ataque aéreo israelense; na ocasião, o conflito contra o Hamas durou 11 dias e foi encerrado por um cessar-fogo.

Postagens nas redes sociais enganam ao associar uma gravação de 2021 aos recentes confrontos na região

Saiba mais: está fora de contexto um vídeo que mostra um prédio desabando em Gaza. O registro não é recente, como sugerem as postagens – que já acumulam mais de 19 mil curtidas no Facebook.

O vídeo voltou à tona em razão dos recentes conflitos na região. O confronto foi iniciado no dia 7 de outubro com um ataque do Hamas, que deixou mais de 1,4 mil pessoas mortas em Israel. Jerusalém decretou estado de guerra contra o grupo terrorista e bombardeou a Faixa de Gaza – o que resultou em mais de 2 mil mortes.

Contudo, o vídeo compartilhado nas redes sociais não é recente. O desabamento, causado por um ataque aéreo israelense, foi registrado pela BBC e Reuters em maio de 2021. À época, Israel e Hamas tiveram um conflito que durou 11 dias e deixou 232 palestinos e 12 israelenses mortos. Após pressão internacional, as partes concordaram um cessar-fogo com objetivo de encerrar os confrontos.

Esse conteúdo também foi checado pela Reuters Fact Check.

Como lidar com postagens do tipo: As publicações desinformativas usam um assunto em evidência e de grande apelo para espalhar alegações sem apuração e confirmação. Os desdobramentos que envolvem o confronto entre Israel e Hamas são massivamente noticiados pela imprensa. Sendo assim, uma busca no Google por palavras-chave pode ajudar a verificar se o conteúdo é verdadeiro ou não. Veja tudo o que já foi desmentido pelo Estadão Verifica sobre o conflito aqui.