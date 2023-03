Vídeo mostra acidente com fios elétricos, e não raio atingindo foliões

Circula fora de contexto um vídeo do momento em que serpentinas atingem uma fiação elétrica em Bandeira do Sul, Minas Gerais. O vídeo voltou a viralizar com uma legenda que diz “Momento que raio atinge vários foliões em Aracaju, Sergipe”. Na verdade, as imagens foram feitas em Minas, em 2011. O acidente com serpentina matou 16 pessoas. A Defesa Civil de Aracaju informou à reportagem não ter havido registro de ocorrências relacionadas a descargas elétricas atmosféricas durante o período carnavalesco deste ano.

Vídeo mostra momento em que serpentina atinge cabo de transmissão de energia. Foto: Reprodu

No vídeo, gravado de cima para baixo, é possível ver várias pessoas se divertindo ao som de Vou Não, Quero Não, da banda Aviões do Forró, até que faíscas surgem do lado esquerdo superior. O autor da gravação levanta a câmera e consegue captar um clarão acima das construções. Um segundo vídeo, colado ao primeiro, mostra vários corpos amontoados no chão.

O acidente registrado no vídeo ocorreu na Praça Nossa Senhora Aparecida, em Bandeira do Sul (MG), no dia 17 de fevereiro de 2011. À época, 16 pessoas morreram e ao menos 60 ficaram feridas após um cabo de alta tensão se partir e atingir um trio elétrico e foliões que estavam na rua. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que uma serpentina metalizada atingiu um transmissor de energia e o ramal entrou em curto.

As mesmas imagens podem ser vistas em uma reportagem da TV Alterosa, de 2014, que noticiava que a justiça de Minas Gerais isentou a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) de culpa pelo acidente.

Captura do vídeo compartilhado no Instagram em 2023. Foto: Reprodução

Captura do vídeo veiculado pela TV Alterosa em 2014. Foto: Reprodução

Um trecho da gravação também aparece em uma reportagem da TV Record, de 2011. Já o G1 Sul de Minas publicou um frame congelado do vídeo em 2014. Naquela ocasião, três anos após o acidente, novas imagens, gravadas de outro ângulo, foram divulgadas no Jornal da EPTV. Elas mostram o possível responsável por soltar a serpentina que atingiu um cabo elétrico.

A reportagem procurou a Prefeitura Municipal de Aracaju para questionar se houve qualquer ocorrência envolvendo raios durante o carnaval deste ano, mas não recebeu resposta até o momento.

Esse conteúdo também foi verificado por Fato ou Fake.