O que estão compartilhando: vídeo mostraria ação policial durante “dia de rebelião” em penitenciária.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: está fora de contexto porque a gravação foi feita em abril de 2020, durante uma rebelião de presos na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) em Manaus (AM). Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Amazonas, as imagens são antigas e não há registro recente de rebelião. O vídeo analisado foi compartilhado por portais de notícias locais na época.

Vídeo de rebelião em penitenciária de Manaus é de 2020 Foto: Reprodução/Redes Sociais

PUBLICIDADE Saiba mais: Por meio da busca reversa (veja como fazer), o Verifica localizou as imagens compartilhadas por portais de notícias locais em 2020 (aqui). Na filmagem, ainda é possível identificar o brasão da Polícia Militar do Amazonas na roupa dos agentes. Como noticiou o Estadão, o caso ocorreu no início da pandemia de covid-19 no Brasil e deixou 17 pessoas feridas. Na ocasião, sete agentes de ressocialização feitos de reféns foram liberados e a rebelião foi controlada no mesmo dia. Segundo notícia publicada pela Câmara dos Deputados do Amazonas, houve denúncias de violações de direitos humanos e falta de atendimento adequado de saúde na cadeia.

Como lidar com posts do tipo: É comum que vídeos de conflitos e violência sejam compartilhados nas redes sociais fora de contexto. Antes de acreditar, utilize a busca reversa para verificar informações e a data que os conteúdos foram publicados. Neste caso, seria possível encontrar notícias relacionadas a rebelião em 2020.