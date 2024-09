Vídeo de funeral de mortos em conflito no Congo é tirado de contexto para desinformar sobre mpox

A busca reversa por imagens da postagem analisada (saiba aqui como fazer) direciona para o verdadeiro contexto da gravação. No mesmo dia do funeral exibido no vídeo, reportagem da BBC (leia aqui) informou: “No Estádio de l’Unité, na cidade de Goma, diante de muitos caixões brancos colocados no campo, ocorreu uma cerimônia de despedida de 200 pessoas que, segundo as autoridades, morreram devido à guerra travada pelo governo de Ruanda com o grupo M23″. A BBC destaca que não conseguiu apurar mais detalhes do ocorrido junto a fontes independentes.

Goma fica localizada na fronteira com Ruanda, país marcado por uma guerra civil nos anos 1990 e o genocídio de cerca de 800 mil pessoas da etnia tutsi. A região do conflito é convulsionada pela presença de refugiados ruandeses e sobretudo pela atuação do Movimento 23 de Março (M23), que se denomina um exército revolucionário de oposição ao governo. A milícia armada tem como uma de suas bandeiras a proteção de integrantes da etnia tutsi. O M23, segundo a BBC, emitiu um comunicado classificando o funeral como “falsa cerimônia” organizada para enterrar refugiados capturados e mortos pelo próprio governo.