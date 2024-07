É falso que jornal ‘O Globo’ tenha sido suspenso no X por publicação de ‘fake news’

O que estão compartilhando: que o empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), suspendeu a conta do jornal O Globo na plataforma por publicação de fake news. A suspensão teria ocorrido após o jornal dizer que o ex-presidente americano Donald Trump caiu do palco durante comício no dia 13 de julho de 2024.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Na realidade, a conta que foi suspensa é de um perfil com nome similar: @oglobo. O nome da conta oficial do jornal é @JornalOGlobo. Esse perfil não foi suspenso e segue publicando normalmente na rede social. Diversos conteúdos nas redes alegam que o jornal publicou fake news ao dizer que Trump caiu do palco durante o comício em que foi atingido por um tiro de raspão na orelha. No entanto, a matéria que falava em uma “queda” foi publicada poucos minutos após o atentado, apenas com as primeiras informações sobre o ocorrido. Depois, o texto foi atualizado para citar os disparos de arma de fogo.

Conta do jornal é diferente da que foi suspensa

Em vídeos e imagens publicadas na internet, usuários elogiam o dono do X, Elon Musk, por “combater a extrema imprensa” ao supostamente suspender a conta do jornal O Globo da rede. No entanto, a conta suspensa tem nome de usuário diferente daquele usado pelo jornal.

O atentado ao ex-presidente ocorreu às 18h13 no horário da Pensilvânia, nos Estados Unidos, 19h13 de Brasília. Quando a reportagem do O Globo foi publicada, às 19h16, ainda não havia confirmação de que o episódio envolvia tiros. O conteúdo foi ao ar com dados preliminares – e, de fato, Trump caiu levando a mão à orelha direita depois do ataque.

O endereço da publicação no site do jornal mostra que o título original da reportagem sobre o ataque era “Trump cai do palco durante comício na Pensilvânia com sangue no rosto”. O título foi atualizado para “Com sangue no rosto, Trump é retirado às pressas do palco durante comício na Pensilvânia após disparos; vídeo”.

O post com o link da reportagem original foi apagado do X. Os demais falam em tiros e no ex-presidente ferido.

Atualização sobre o caso

Equipes de investigação do FBI analisam o celular do autor dos disparos, Thomas Matthew Crooks, e imagens fornecidas por pessoas que estavam na cena do crime. Mais uma pessoa morreu, além do atirador, e outras duas ficaram feridas. O ataque é investigado como tentativa de assassinato e terrorismo doméstico.

Por enquanto, o FBI trabalha com a hipótese de que Crooks agiu sozinho. Ele usou um fuzil AR-15 comprado legalmente e que pertencia ao pai. Também havia explosivos no carro e na casa do suspeito. Mais de 100 pessoas já foram ouvidas.

Apesar de ser um eleitor registrado como republicano, o atirador fez uma doação de US$ 15 a um comitê de causa progressista em janeiro de 2021, no mesmo dia da posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos.