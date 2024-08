O que estão compartilhando: vídeo em que o cantor Xororó divulga promoção de 66 anos da marca LG para obter um ar-condicionado, uma máquina lava e seca ou uma televisão de graça.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: a LG informou que a campanha é falsa. A reportagem identificou que o vídeo de Xororó foi manipulado. Na gravação verdadeira, publicada em abril de 2022, ele comentava o seu estado de saúde após ser diagnosticado com covid-19. O vídeo falso direciona o usuário a um site que imita a página da LG e coleta dados pessoais, como CPF.

É falso que LG esteja distribuindo produtos de graça em comemoração aos 66 anos de marca Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: uma postagem no Facebook mostra o cantor Xororó, que forma dupla sertaneja ao lado do irmão Chitãozinho, supostamente divulgando uma promoção de aniversário da LG. Na gravação, é dito o seguinte: “Oi gente, passando por aqui hoje com muita alegria no coração pra contar uma novidade especial pra vocês. A LG está celebrando 66 anos e olha só que coisa boa: tem uma promoção de arrebentar, eles lançaram um quiz e se você responder direitinho pode escolher entre ganhar de graça um ar-condicionado LG, uma lava e seca ou até uma Smart TV de 65 polegadas. Mas olha, essa oportunidade não vai durar pra sempre, viu? Então corre lá, clica em saiba mais e aproveita essa chance imperdível”

A publicação direciona o usuário a um suposto site da LG. Na página, há um botão destacado com a opção de “começar questionário”. Ao clicar, o usuário é levado a um suposto chat com Ligia, que se apresenta como a atendente de Inteligência Artificial da empresa. Em sequência, ela solicita o CPF do participante.

Vídeo de Xororó foi manipulado

Não é verdade que Xororó tenha gravado um vídeo para divulgar a suposta promoção da LG. O Estadão Verifica encontrou a gravação verdadeira por meio de uma busca reversa de imagens (aprenda aqui como fazer). Na postagem verdadeira, compartilhada em abril de 2022, Xororó relatava seu estado de saúde após ser diagnosticado com covid-19. Veja abaixo.

Há vários indícios que comprovam se tratar do mesmo vídeo, como a roupa utilizada e o ambiente. Xororó também inicia o vídeo da mesma forma que a gravação manipulada: “Oi gente, passando por aqui hoje com muita alegria no coração”. Em sequência, ele agradece as orações e as mensagens de apoio que recebeu após o diagnóstico de covid-19.

Publicidade

Publicação direciona a site fraudulento

O site direcionado não pertence a LG. É possível perceber que não se trata de um site oficial pelo endereço da página (o original é lg.com/br/). Em comunicado via story no Instagram, a empresa informou que a promoção “Aniversário LG 66 anos” é falsa.

Em nota ao Verifica, a LG afirmou que tomou medidas necessárias para bloquear o site e evitar a disseminação do golpe. “Reforçamos que todas as nossas promoções são divulgadas exclusivamente pelos nossos canais oficiais e redes sociais verificadas”, alertou.

A página fraudulenta solicita que o usuário complete um questionário para supostamente ser contemplado pela promoção. O formulário solicita informações pessoais do usuário, como CPF. Como o Estadão Verifica já mostrou em outra reportagem, o CPF pode ser usado para criar um cadastro falso de alguém com a finalidade de aplicar golpes. Uma coleta de dados sem uma finalidade legítima e sem uma política que garanta a segurança das informações fornecidas já configura uma violação na Lei de Proteção de Dados (LGPD).

Além de coletar dados pessoais, usuários relatam que o site exige o pagamento de frete para o suposto envio do produto. No site ReclameAqui, um dos comentários afirma que o valor exigido foi de R$ 122,80, enquanto outro diz que a taxa cobrada foi R$ 68,31 (veja relatos aqui, aqui e aqui).