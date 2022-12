Dólar pode ser o refúgio também em 2023 diante de ambiente global cheio de incertezas

Depois de atingir no terceiro trimestre deste ano a impressionante valorização de 21%, a maior em duas décadas, ante uma cesta de seis moedas fortes, o dólar caminha para fechar 2022 com um ganho ao redor de 9%, ainda assim um dos melhores desempenhos anuais da moeda americana neste século 21 em relação às divisas de países desenvolvidos.

O que muitos analistas discutem agora é se a valorização do índice DXY (que mede a variação do dólar ante uma cesta composta por euro, iene japonês, libra esterlina, coroa sueca, franco suíço e dólar canadense) vai seguir com a mesma força em 2023.

A dúvida é se apenas com o anúncio oficial do fim do ciclo de alta de juros o dólar ficará menos atrativo do que outras moedas fortes Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Isso porque grande parte da valorização global do dólar neste ano pode ser atribuída ao agressivo aperto monetário praticado pelo Federal Reserve (Fed), que elevou os juros básicos nos Estados Unidos numa velocidade mais rápida do que a de vários outros bancos centrais desenvolvidos, como o da Zona do Euro. Em 2022, o Fed elevou a sua taxa básica da faixa entre 0% e 0,25% para entre 4,25% e 4,50%, o maior nível dos juros americanos em 15 anos.

Acontece que esse aperto monetário está próximo do fim. Na sua reunião de política monetária, neste mês, os diretores do Fed sinalizaram que a taxa terminal no atual ciclo chegará a 5,1%, mas que os juros permanecerão em nível restritivo por um período prolongado o suficiente para trazer a inflação americana de volta à meta.

A dúvida é se apenas com o anúncio oficial do fim do ciclo de alta de juros o dólar ficará menos atrativo do que outras moedas fortes ou se o dólar continuará forte enquanto o Fed mantiver a taxa básica em patamar elevado antes de iniciar um ciclo de corte de juros.

Na visão de alguns analistas, uma pausa no ciclo de aperto monetário pelo Fed não é o bastante para fazer o dólar perder terreno em relação a outras moedas, pois mais fatores vão ter influência sobre o valor global da moeda americana. Um deles é se o desempenho da economia de outros países e regiões, como o da Zona do Euro, do Reino Unido e da China, por exemplo, for ainda pior do que o do PIB dos EUA em 2023.

Em razão do agressivo ciclo de alta de juros pelo Fed, a maioria dos analistas prevê uma recessão moderada nos EUA. Mas a Europa enfrenta uma crise energética, causada pela guerra na Ucrânia, que pode levar o PIB dos países europeus a um tombo mais profundo. Já a China abandonou a política de covid zero, mas a reabertura da sua economia pode sofrer revés caso o número de casos e de mortes dispare. Nesse ambiente global de tantas incertezas, o dólar pode ser o refúgio também em 2023.