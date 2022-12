Federal Reserve diz que vai manter a taxa de juros, mas mercado não compra a mensagem

Na semana passada, o Federal Reserve (Fed) elevou os juros nos Estados Unidos em 0,50 ponto porcentual, revisou a projeção da taxa terminal do atual ciclo de aperto monetário (de 4,6% para 5,1%) e sinalizou que esse nível mais elevado deverá ser mantido ao longo de todo o ano de 2023.

Só que o mercado não comprou essa mensagem: os investidores estão apostando que o Fed vai, sim, começar a cortar a taxa básica a partir de novembro de 2023, quando o impacto do maior ciclo de alta de juros desde a década de 1980 provocar uma recessão, ainda que moderada.

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve Foto: Evelyn Hockstein/Reuters

No cabo de guerra entre o Fed e o mercado, há um fator crucial: a composição dos membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), o equivalente ao Copom brasileiro. Dos 12 participantes com direito a voto no Fomc, oito têm assento permanente: sete membros do conselho do Fed e o presidente regional de Nova York. Os outros quatro votantes se alternam entre os restantes 11 presidentes regionais do Fed.

Para saber se em determinado ano o Fomc terá uma postura mais dura (“hawk”, ou falcão, na tradução em português do jargão do mercado financeiro) ou mais suave e tolerante (“dove”, ou pombo) nas suas decisões de política monetária, isto é, propenso a subir mais ou cortar menos os juros e vice-versa, os analistas classificam os membros do Fomc, em particular os quatro com mandatos rotativos, numa escala de quem é o mais falcão até o mais pombo, incluindo os que são vistos como neutros.

Neste ano, os quatro membros com mandatos rotativos no Fomc são os presidentes regionais de St. Louis (James Bullard), de Cleveland (Loretta Mester), de Boston (Susan Collins) e de Kansas City (Esther George). Bullard é considerado um dos falcões mais influentes do Fed. Mester e George também têm viés “hawk”. Só Collins é vista como neutra.

Em 2023, quatro novos membros rotativos terão direito a voto: os presidentes do Fed de Chicago (Austan Goolsbee, substituto de Charles Evans, que está se aposentando da instituição), de Dallas (Lorie Logan), de Filadélfia (Patrick Harker) e de Mineápolis (Neel Kashkari).

Desses, Kashkari era pombo e virou falcão feroz. Já Harker tem se mostrado preocupado com os efeitos de um aperto excessivo. E os outros dois são vistos como neutros, mas com viés “dove”.

Assim, o risco é de os falcões, que dominaram as decisões neste ano, darem lugar aos pombos, aumentando a chance de o Fed começar a cortar os juros no fim de 2023. Seria uma festa para os investidores em Bolsa e um forte estímulo à economia global.