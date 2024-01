21 soldados israelenses são mortos no ataque mais mortal contra o exército desde o início da guerra

JERUSALÉM - O exército israelense disse nesta terça-feira, 23, que 21 soldados foram mortos na Faixa de Gaza no ataque mais mortal contra suas forças na guerra de três meses contra o grupo terrorista do Hamas.

Os reservistas estavam preparando explosivos para demolir dois prédios no centro de Gaza na segunda-feira, quando um militante disparou uma granada propelida por foguete contra um tanque nas proximidades, disse o Contra-Almirante Daniel Hagari, porta-voz militar chefe. A explosão acionou os explosivos, fazendo com que os dois prédios de dois andares desabassem sobre os soldados que estavam lá dentro.

Esta imagem divulgada pelo exército israelense em 22 de janeiro de 2024 mostra soldados israelenses operando na Faixa de Gaza em meio a batalhas contínuas entre Israel e o grupo Hamas. Foto: Israeli Army / AFP

PUBLICIDADE O grande número de mortos pode dar um novo impulso aos pedidos para que Israel faça uma pausa na ofensiva ou até mesmo a interrompa completamente. O grande número de baixas israelenses pressionou o governo de Israel a interromper operações militares anteriores. O primeiro-ministro Binyamin Netanyahu prometeu seguir em frente até que Israel esmague o grupo militante Hamas, que está no poder, e conquiste a liberdade de mais de 100 reféns mantidos em cativeiro em Gaza. Os israelenses estão cada vez mais divididos quanto à possibilidade de fazer qualquer uma dessas coisas.

Pedido de cessar-fogo

As famílias dos reféns e muitos de seus apoiadores pediram que Israel chegasse a um acordo de cessar-fogo, dizendo que o tempo está se esgotando para trazer os reféns vivos para casa. Na segunda-feira, dezenas de parentes de reféns invadiram uma reunião do comitê parlamentar, exigindo um acordo para obter a libertação de seus entes queridos.

Israel lançou sua ofensiva após o ataque transfronteiriço do Hamas em 7 de outubro, que matou mais de 1.200 pessoas e sequestrou outras 250. Mais de 100 foram libertos em novembro em troca de um cessar-fogo de uma semana e da libertação de 240 palestinos presos por Israel.

A ofensiva causou destruição generalizada, deslocou cerca de 85% da população de Gaza e deixou mais de 25 mil palestinos mortos, de acordo com autoridades de saúde no território administrado pelo Hamas. As Nações Unidas e as agências de ajuda internacional afirmam que os combates desencadearam um desastre humanitário, com um quarto dos 2,3 milhões de habitantes da área enfrentando a fome.

Publicidade

A guerra aumentou as tensões regionais, com grupos apoiados pelo Irã no Líbano, Síria, Iraque e Iêmen atacando alvos dos Estados Unidos e de Israel em apoio aos palestinos. Os EUA e a Grã-Bretanha lançaram outra onda de ataques na segunda-feira contra os rebeldes Houthi no Iêmen, que têm como alvo o transporte marítimo internacional no Mar Vermelho, no que eles retratam como um bloqueio a Israel.

O ataque que matou os soldados ocorreu a cerca de 600 metros da fronteira em Maghazi, um dos três campos de refugiados construídos na região central de Gaza, que remonta à guerra de 1948 em torno da criação de Israel.