26 mil pessoas são retiradas de ilha na Espanha por conta de incêndios

MADRID - Mais de 26 mil pessoas tiveram de ser retiradas da ilha de Tenerife, na Espanha, segundo informações dos serviços de emergência da Espanha disponibilizadas neste sábado, 19.

“De acordo com cálculos provisórios obtidos no censo, o número de pessoas retiradas pode ultrapassar 26 mil” no norte da ilha, a maior das Ilhas Canárias, afirmou o Serviço de Emergência das Ilhas Canárias.

“Aqueles que precisam de alojamento são encaminhados para os diferentes abrigos autorizados”, acrescentou na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.

Chamas são vistas no horizonte enquanto o fogo avança pela floresta em direção à cidade de La Laguna e ao aeroporto de Los Rodeos em Tenerife, Ilhas Canárias, Espanha, no sábado, 19 de agosto de 2023 Foto: Arturo Rodriguez / AP

Este é o “incêndio mais complexo” a afetar o arquipélago das Canárias, localizado no Oceano Atlântico, nos últimos 40 anos, segundo as autoridades.

O incêndio de grandes proporções foi declarado na noite de terça-feira, 15, em uma zona montanhosa ao nordeste da ilha.

“O incêndio está fora da capacidade de extinção, talvez não em todas as áreas, mas em grande parte”, declarou o responsável pelo trabalhos de extinção do fogo, Pedro Martínez, que explicou que os esforços foram dificultados pelas grandes nuvens de fumaça e pelo vento.

Área afetada

As últimas operações de retirada ocorreram quando os meteorologistas alertaram que as altas temperaturas e fortes rajadas de vento durante o fim de semana complicariam os esforços de combate ao incêndio. O incêndio, que tem um perímetro de 50 quilômetros, destruiu 5 mil hectares de terreno até o momento, e conta com 225 bombeiros que trabalham durante a noite para controlar as chamas.

A área afetada pelo fogo equivale a quase 2,5% da superfície de Tenerife, que é de 203.400 hectares.

Incêndios avançam na ilha de Tenerife, Espanha e 26 mil pessoas já foram retiradas do local Foto: Arthuro Rodriguez / AP

O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, deve visitar o centro de controle de incêndios neste sábado, juntamente com o ministro do Turismo, Héctor Gómez, enquanto o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, deve visitar a ilha na segunda-feira, 21.

Além dos evacuados, as autoridades aconselharam outras 1.700 pessoas a permanecerem em suas casas.

O incêndio gerou uma grande coluna de fumaça que atingiu oito quilômetros de distância, bem acima do topo do vulcão Teide./AFP