30º dia de guerra: Biden vai à fronteira da Polônia com a Ucrânia e Rússia parece reduzir suas ambições de guerra

No 30º dia da guerra, os Estados Unidos enviaram forte mensagem de apoio aos ucranianos com a visita de seu presidente, Joe Biden, a uma cidade na Polônia a cerca de 80 km da fronteira com a Ucrânia. O líder americano chegou a Rzeszow depois de participar de uma série de reuniões de cúpula da Otan em Bruxelas.

Ao mesmo tempo, os EUA se união à União Europeia para anunciar uma nova parceria para reduzir a dependência da Europa da energia russa, um passo que as autoridades de alto escalão caracterizam como o início de uma intenção de anos para isolar ainda mais Moscou após a invasão da Ucrânia.

No campo de batalha, a Rússia pareceu reduzir suas ambições de guerra. O Ministério da Defesa disse que a primeira fase de sua operação militar foi, em geral, concluída, afirmando que o país se concentrará na “libertação” da região leste de Donbass, na Ucrânia, onde ficam as duas repúblicas separatistas pró-Rússia. A declaração marca um rebaixamento de objetivos – em meio a uma campanha de guerra aleatória – após Moscou dizer inicialmente que o propósito era a “desnazificação”, ou em outras palavras, mudança de regime.

Presidente Joe Biden tira selfie com soldado americano em Rzeszow, na Polônia Foto: EVELYN HOCKSTEIN





A situação nas ruínas sitiadas de Mariupol continua terrível. O chefe da equipe de direitos humanos da ONU na Ucrânia disse que os monitores receberam mais informações sobre valas comuns na cidade cercada, incluindo uma que parecia conter 200 corpos. Autoridades ucranianas disseram que cerca de 300 pessoas morreram quando um ataque aéreo russo explodiu um teatro onde centenas de civis estavam abrigados.





Biden na Polônia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajou nesta sexta-feira, 25, para a Polônia, onde se encontrou com soldados americanos e planejava visitar refugiados que fogem da guerra na Ucrânia. Ele desembarcou no aeroporto de Rzeszow, que se tornou um centro para o movimento de pessoas para fora da Ucrânia e um ponto logístico para a entrega de ajuda humanitária e militar ao país.

Antes de viajar, ainda em Bruxelas onde participou nos últimos dias de reuniões de cúpula da Otan e do G-7 sobre a guerra, Biden disse que o presidente russo, Vladimir Putin, usa energia para “coagir e manipular seus vizinhos” e usa os lucros de sua venda para “conduzir sua máquina de guerra”. O americano e parceiros da União Europeia anunciaram uma nova parceria para reduzir a dependência da Europa da energia russa.





Rússia e seus objetivos

No campo de batalha, a Rússia anunciou que a primeira fase da sua ‘operação militar’ na Ucrânia está quase concluída, segundo o Ministério de Defesa russo. Com isso, o foco da Rússia é movido para o leste ucraniano, em um sinal de que Moscou pode ter mudado sua estratégia, em meio a grandes perdas e uma campanha de campo de batalha paralisada.

Segundo autoridades americanas, a declaração do chefe do principal departamento operacional do Estado-Maior russo, Sergei Rudskoi, indica que a Rússia pode estar reavaliando os objetivos na guerra da Ucrânia. Após um mês da invasão, a capital Kiev e o estratégico porto de Odessa seguem sob controle ucranianos.





Ruínas sitiadas

Autoridades ucranianas nas ruínas sitiadas de Mariupol disseram nesta sexta-feira, 25, que cerca de 300 pessoas morreram quando um ataque aéreo russo explodiu um teatro onde centenas de civis estavam abrigados. Se confirmado, é provável que este número eleve ainda mais a pressão sobre as nações ocidentais para aumentar a ajuda militar.

Durante dias, o governo da cidade portuária foi incapaz de fornecer uma contagem de baixas para o ataque de 16 de março. O post em seu canal Telegram desta sexta citou testemunhas oculares. Não ficou imediatamente claro se as equipes de emergência terminaram de escavar as ruínas do teatro ou como as testemunhas chegaram ao horrível saldo de vidas perdidas.