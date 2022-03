33º dia de guerra: Enquanto cerco a Mariupol se fecha, Ucrânia retoma cidades no norte; oligarca russo apresenta sintomas de envenenamento

No 33º dia de guerra, a contraofensiva da Ucrânia contra cidades invadidas por forças russas continuou a avançar nesta segunda-feira, 28, em diversas regiões do país, incluindo alguns dos principais centros urbanos no norte e nordeste. Mas na disputada cidade de Mariupol, no sul, o prefeito disse que os militares russos estão cometendo um verdadeiro “genocídio”.

Leia também Ucrânia suspende corredores humanitários às vésperas de negociações de paz por ‘provocações’ russas

Ainda nesta segunda-feira, o Wall Street Journal divulgou que magnata russo Roman Abramovich e dois enviados ucranianos que participaram de negociações com Moscou desenvolveram sintomas de possível envenenamento após uma reunião em Kiev no mês passado.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Trabalhadores da usina de Chernobyl denunciaram que soldados russos dirigiram veículos blindados sem proteção contra a radiação através de uma zona tóxica da usina, chamada Floresta Vermelha, no dia em que entraram no local para dominar a estação, levantando uma poeira radioativa.

Área ao redor de Usina Nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, no dia 12 de abril de 2021. Imagem foi registrada com um drone Foto: REUTERS / REUTERS

Enquanto isso, na Rússia, presidente Vladimir Putin e apoiadores começam a perseguir no país opositores à guerra comandada por ele na Ucrânia. Figuras sombrias a favor de Putin pintam as palavras “traidor da pátria” nas portas dos opositores à guerra e outros ativistas.

Contraofensiva ucraniana

A contraofensiva da Ucrânia contra cidades invadidas por forças russas continuou a avançar nesta segunda-feira, 28, em diversas regiões do país, incluindo alguns dos principais centros urbanos, informaram autoridades ucranianas.

O prefeito de Irpin, Oleksandr Markushin, afirmou que forças ucranianas retomaram o controle total da cidade localizada nos arredores de Kiev, que tem sido um dos principais focos de combates com tropas russas perto da capital.

Prédio residencial é atingido por ataque do Exército russo em Mariupol Foto: Evgeniy Maloletka/AP

No sul, em Mariupol, cidade que vem sendo bombardeada há semanas, o prefeito diz que as tropas russas estão promovendo um genocídio, mas ela não foi capturada.

Sintomas de envenenamento

O magnata russo Roman Abramovich e dois enviados ucranianos que participaram de negociações com Moscou desenvolveram sintomas de possível envenenamento após uma reunião em Kiev no mês passado, afirmou nesta segunda-feira, 28, o Wall Street Journal.

Abramovich apresentou um quadro de irritação nos olhos e descamação da pele das mãos e do rosto, segundo o jornal nova-iorquino, que atribui o possível ataque a “elementos radicais em Moscou” que tentaram boicotar negociações com a Ucrânia.

Poeira radioativa

Soldados russos dirigiram veículos blindados sem proteção contra a radiação através de uma zona tóxica de Chernobyl, chamada Floresta Vermelha, no dia em que entraram no local para dominar a usina. O relato é de trabalhadores locais, que estavam na área quando os russos chegaram, no dia 24 de fevereiro. Segundo eles, isso acabou levantando nuvens de poeira radioativa.

Duas fontes informaram à Reuters que os soldados no comboio não usaram nenhum equipamento anti-radiação. Um segundo funcionário de Chernobyl disse que o ato foi “suicida” para os soldados russos, porque a poeira radioativa que eles inalavam provavelmente causará radiação interna em seus corpos.

‘Traidores da pátria’

Na Rússia, o presidente Vladimir Putin e apoiadores começam a perseguir no país opositores à guerra comandada por ele na Ucrânia. Figuras sombrias a favor de Putin pintam as palavras “traidor da pátria” nas portas dos opositores à guerra e outros ativistas.

O jornal independente russo Novaya Gazeta, editado pelo vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2021, Dmitri Muratov, anunciou a suspensão temporária de suas operações após pressão das autoridades russas -- que fecham o cerco contra a imprensa que não reproduz a narrativa do Kremlin sobre a guerra na Ucrânia.