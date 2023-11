Até 400 mil pessoas continuam em Gaza após Israel rejeitar ‘pausa’ na guerra

The Washington Post – Em meio a bombardeiros pesados e alertas de Israel para evacuarem a região, cerca de 400 mil pessoas continuam no norte de Gaza enquanto tanques israelenses e tropas terrestres avançam na região buscando destruir os esconderijos do Hamas e liberar reféns. As informações foram divulgadas por autoridades dos Estados Unidos neste sábado, 04.

Desde o início da guerra, cerca de 1 milhão de residentes fugiram para o sul de Gaza, mas ainda assim enfrentam intensos bombardeamentos israelitas à medida que a guerra está prestes a completar um mês.

Durante um período de três horas deste sábado, Israel ofereceu uma passagem para os residentes de Gaza se deslocarem para o sul através da estrada Salah al-Din, considerada a principal rodovia transitável que percorre quase toda a extensão dos 40 quilômetros da Faixa de Gaza.

Atualmente, os militares israelenses se referem ao sul de Gaza como uma “zona mais segura” ao invés de a chamarem de zona segura.

Vale destacar que pesados bombardeios ainda acontecem no sul, com muitos moradores da região afirmando que sentem que nenhum lugar oferece um refúgio contra os ataques. Além disso, a água potável está a acabar em Gaza, o que poderia trazer mais mortes de civis.

A administração Biden está pressionando Israel para breves “pausas humanitárias” nos combates – visando permitir a entrada de ajuda e a saída de pessoas – e para expandir a quantidade de suprimentos que entram em Gaza, disse o enviado especial dos Estados Unidos para questões humanitárias no Oriente Médio, David Satterfield, para repórteres neste sábado durante pronunciamento na capital da Jordânia, Amã.

Em meio a guerra, cerca de 1 milhão de pessoas já deixaram o norte de Gaza; Sul da região vem sofrendo bombardeamentos Foto: Fatima Shbair/AP Foto

Depois de se reunir com o secretário de Estado Antony Blinken na última sexta-feira, 03, em Tel Aviv, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeitou publicamente a pressão dos EUA, recusando “um cessar-fogo temporário que não inclua o retorno dos reféns”. Para Israel e a administração Biden, um cessar-fogo total beneficiaria o Hamas.

Cerca de 100 a 120 caminhões chegam todos os dias agora, disse Satterfield, em contraste com os 400 a 500 diários antes do ataque do Hamas em Israel, em 7 de outubro, que ceifou 1.400 vidas e deixou mais de 200 reféns nas mãos dos militantes.

O Ministério da Saúde de Gaza estimou no sábado que 2.200 pessoas, incluindo 1.250 crianças, estão soterradas sob os escombros de edifícios destruídos em Gaza. No geral, mais de 9.400 pessoas foram mortas, muitas delas mulheres e crianças, afirmam autoridades de saúde.

Entre os desafios no aumento do envio de ajuda para Gaza está a enorme escala das necessidades – juntamente com os receios de um possível saque dos caminhões e da segurança dos motoristas.

Reunião sobre o confronto

Em uma reunião em Amã, os líderes norte-americanos e árabes entraram em confronto no sábado sobre se Israel deveria parar a sua ofensiva em Gaza, enquanto os líderes regionais afirmavam que o elevado número de mortes de civis palestinos radicalizaria uma geração e acusaram Israel de cruzar a linha da autodefesa para a guerra.

Na ocasião, Blinken defendeu o que disse ser a necessidade de Israel eliminar o Hamas como uma ameaça à segurança dos seus cidadãos. Mas ele disse concordar que Israel precisava estar atento às vítimas civis e que os líderes haviam trabalhado em medidas práticas para tentar levar mais ajuda humanitária a Gaza para aliviar o sofrimento dos civis que ali estão.

As tensões ficaram ainda mais evidentes quando Blinken esteve ao lado dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Jordânia e do Egito enquanto os seus dois homólogos condenavam a ofensiva de Israel em termos fortemente emocionais, dizendo que os civis palestinianos sendo desumanizados após um ataque do Hamas pelo qual não tinham responsabilidade.

Blinken descreveu sua própria dor ao ver crianças palestinas sofrendo nos escombros – mas acrescentou: “Em nossa opinião, um cessar-fogo agora simplesmente deixaria o Hamas no lugar, capaz de se reagrupar e repetir o que fez em 7 de outubro”, disse Blinken.

“Proteger os civis ajudará a evitar que o Hamas explore ainda mais a situação. Mas o mais importante é que é simplesmente a coisa certa e moral a fazer”, disse Blinken.

Os homólogos de Blinken na região disseram que a situação humanitária era tão terrível em Gaza que era impossível, por enquanto, concentrar-se em qualquer outra coisa.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, Ayman Safadi, afirmou: “Com cada míssil disparado sobre Gaza, com cada assassinato de uma criança palestiniana… toda a região está a se afundar num mar de ódio que definirá as próximas gerações e que já está começando a se manifestar”.

Sameh Shoukry, ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, apelou a Israel para promulgar um cessar-fogo imediato “sem condições”. Blinken, no entanto, disse que Washington e os estados árabes acreditam que o “status quo” de uma Gaza controlada pelo Hamas não pode continuar.

Reuniões sobre situação em Gaza estão sendo feitas entre os Estados Unidos, Israel e países do Oriente Médio. Foto: Mahmud Hams/ AFP

Os Estados Unidos, entretanto, afirmam tentar encontrar formas de levar mais ajuda ao sul de Gaza através da passagem fronteiriça de Rafah, no Egito, a única rota que possibilita entrada em Gaza que não é controlada por Israel.

Satterfield ainda afirmou que a administração de Biden não tem conhecimento de que o Hamas tenha interceptado a ajuda e nem acredita que a campanha militar israelita contra o Hamas em Gaza tenha atingido qualquer carregamento de ajuda.

Numa reunião com o primeiro-ministro interino libanês, Najib Mikati, em Amã, Blinken disse que “partilhava a sua profunda preocupação” sobre as trocas de tiros ao longo da fronteira sul do Líbano entre o Hezbollah, apoiado pelo Irã e Israel.

Falando ao vivo através de um vídeo na sexta-feira, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, não chegou a anunciar uma escalada total em relação aos seus primeiros comentários públicos desde o início da guerra em Gaza, mas destacou que todas as opções permanecem “sobre a mesa”.

Um funcionário do Departamento de Estado disse que são necessários cerca de 600 caminhões de ajuda em Gaza todos os dias e que os Estados Unidos estão a pressionar para criar as condições que tornem isso possível. Um porta-voz da fronteira de Gaza disse que ninguém atravessou Rafah para o Egito no sábado.

Bombardeios continuam

Um ataque israelense a uma ambulância fora do maior hospital da cidade de Gaza na última sexta-feira, 03, matou pelo menos 15 pessoas e feriu outras 60, afirmou o Ministério da Saúde de Gaza. Os militares israelenses confirmaram que sua aeronave tinha como alvo a ambulância, que disse estar “sendo usada” por militantes do Hamas.

A agência da ONU para refugiados palestinos, Unrwa, afirmou que uma de suas escolas no norte de Gaza, que abrigava famílias deslocadas no campo de refugiados de Jabalya, foi atingida no sábado. Dizia que “um ataque atingiu o pátio da escola” e outro “atingiu dentro da escola onde as mulheres estavam assando pão”.

A Unrwa disse que crianças estavam entre os mortos, acrescentando que não foi possível verificar o número exato de vítimas. O Ministério da Saúde de Gaza disse que pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas.

Um ataque perto da entrada do Hospital al-Quds feriu 21 deslocados e causou danos no local, disse a Sociedade do Crescente Vermelho Palestino no sábado, 04. Vídeos partilhados pelo Crescente Vermelho e verificados pelo grupo de análise de vídeo Storyful mostraram uma grande nuvem de fumaça resultante de um aparente ataque perto do mesmo hospital.

No sul de Gaza, fotos mostraram palestinos correndo na manhã de sábado para resgatar sobreviventes nos escombros de um prédio em Khan Younis, uma parte do território para onde Israel pediu aos residentes de Gaza que se mudassem em busca de abrigo enquanto expandia as operações terrestres.

Gaza vive cenário de destruição. Foto: Mahmud Hams/ AFP

Os militares israelitas não responderam imediatamente a um pedido de comentários sobre relatos de ataques em Khan Younis, na escola da UNRWA ou no Hospital al-Quds.

“Os necrotérios estão lotados. As lojas estão vazias. A situação do saneamento é péssima”, afirmou uma declaração do secretário-geral da ONU, António Guterres. “Estamos vendo um aumento de doenças e doenças respiratórias, principalmente entre as crianças. Uma população inteira está traumatizada. Nenhum lugar é seguro.”