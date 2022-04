49º dia da guerra: Biden manda nova ajuda militar para conter ofensiva russa e Kiev acusa Moscou de usar armas incendiárias

Neste 49º dia de guerra, a Casa Branca subiu sua aposta para conter a iminente ofensiva da Rússia na região de Donbas, no leste da Ucrânia. O presidente dos EUA, Joe Biden, em conversa com seu colega ucraniano, Volodmir Zelenski, autorizou o envio de mais US$ 800 milhões em armas avançadas e munições para a resistência ucraniana.

Leia também O que é e como funciona uma bomba de fósforo branco, que teria sido usada pela Rússia na Ucrânia

No arsenal americano, segundo Biden, foram incluídos sistemas de artilharia, munição e blindados. De acordo com John Kirby, porta-voz do Pentágono, alguns equipamentos militares que serão fornecidos à Ucrânia são tão sensíveis que exigirão treinamento.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Na expectativa da grande batalha na região, mais de mil fuzileiros navais da Ucrânia teriam se rendido em Mariupol após perderem o controle do porto da cidade para as tropas russas, segundo o Ministério da Defesa da Rússia.

Soldado patrulha rua de na Severodonetsk, na região de Donbass Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

A captura do distrito industrial de Azovstal, onde os fuzileiros navais estão escondidos, daria aos russos o controle total de Mariupol, o principal porto ucraniano do Mar de Azov, reforçaria um corredor terrestre ao sul e expandiria a ocupação russa no leste do país.

Nesta cidade, os russos estão sendo acusados pelos ucranianos de terem usado bombas de fósforo em um ataque no fim de semana. Nesta quarta-feira, Zelenski reforçou a acusação em um discurso ao Parlamento da Estônia, por teleconferência.

Segundo ele, a Rússia teria usado bombas de fósforo branco. O líder não apresentou evidências e a Rússia nega as acusações. As bombas de fósforo são armas incendiárias. Seu uso em áreas com civis é proibido no mundo inteiro por uma convenção da ONU de 1997, que veta o uso de fósforo branco durante combates.

De qualquer forma, para a Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), a Rússia já infringiu o direito internacional humanitário ao atacar deliberadamente civis durante a invasão da Ucrânia. Segundo um relatório elaborado por seus especialistas, aqueles que ordenaram ataques a uma maternidade e a um teatro que era usado de abrigo por civis em Mariupol cometeram crimes de guerra. Saiba mais sobre o 49º dia da guerra na Ucrânia:

Ajuda dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu sinal verde nesta quarta-feira, 13, a uma nova ajuda militar maciça para a Ucrânia, que inclui veículos blindados, artilharia e helicópteros. Durante um telefonema com seu homólogo ucraniano, Volodmir Zelenski, Biden anunciou uma nova parcela de ajuda no valor de US$ 800 milhões (cerca de R$ 3,7 bilhões), segundo um comunicado da Casa Branca.

Esta ajuda inclui equipamentos “muito eficazes que já entregamos” à Ucrânia, mas também “novas capacidades”, entre elas “sistemas de artilharia” e “meios de transporte blindados”, informou o governo, que afirma ter autorizado o transporte de helicópteros. O objetivo desta nova ajuda é, segundo Washington, ajudar a Ucrânia a enfrentar uma vasta ofensiva russa no leste do país.

Rendição

Ainda nesta quarta-feira, mais de mil fuzileiros navais da Ucrânia se renderam em Mariupol, no sudeste do país, e perderam o controle do porto da cidade para as tropas russas, segundo o Ministério de Defesa da Rússia. O estado-maior da Ucrânia confirmou que os russos realizaram ataques na cidade e no porto, mas disse que não possuía informações sobre rendição.

A captura do distrito industrial de Azovstal, onde os fuzileiros navais estão escondidos, daria aos russos o controle total de Mariupol, o principal porto ucraniano do Mar de Azov, reforçaria um corredor terrestre ao sul e expandiria a ocupação russa no leste do país.

Cercada e bombardeada por tropas russas durante semanas e palco de alguns dos combates mais pesados da guerra, Mariupol seria a primeira grande cidade a cair desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro.

Bombas incendiárias

Aumentando os temores de que o conflito tenha atingindo a fase das armas químicas, Zelenski acusou a Rússia de ter usado bombas de fósforo branco, proibidas por uma convenção da ONU. Em discurso ao Parlamento da Estônia por teleconferência, Zelenski disse que a Rússia está usando bombas de fósforo na Ucrânia, acusando Moscou de usar táticas terroristas contra civis. O líder não apresentou evidências da acusação.

As bombas de fósforo são armas incendiárias. Seu uso em áreas com civis é proibido no mundo inteiro por uma convenção da ONU de 1997, que veta o uso de fósforo branco durante combates.

‘Crimes de guerra’

Para a Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), em seu ataque na região, a Rússia infringiu o direito internacional humanitário ao atacar deliberadamente civis, e os que ordenaram ataques a uma maternidade e teatro que se abrigaram na cidade sitiada de Mariupol cometeram crimes de guerra, determinaram seus especialistas em um relatório publicado nesta quarta-feira, 13.

O órgão de segurança com sede em Viena acusou a Rússia de visar amplamente hospitais, escolas, prédios residenciais e instalações de água em suas operações militares, levando a mortes e ferimentos de civis.