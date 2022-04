51º dia da guerra: mísseis ucranianos afundam navio russo e 900 corpos são encontrados em Kiev

A guerra na Ucrânia entra em seu 51º dia consolidando um importante revés russo: o principal navio de guerra do país foi afundado por mísseis ucranianos. Moscou nega a versão, mas em retaliação à perda de sua embarcação principal da frota do Mar Negro, o país ameaçou intensificar seus ataques à Kiev.

Ao mesmo tempo, a polícia informou a descoberta de mais de 900 corpos civis foram descobertos na região ao redor da capital ucraniana. As tropas russas deixaram Kiev há cerca de duas semanas depois não conseguir obter avanços, preferindo aumentar sua ofensiva no leste. Desde que saíram, as autoridades ucranianos têm encontrado um rasto de corpos nos subúrbios.

Leia também EUA dizem que dois mísseis ucranianos afundaram navio de guerra russo

Mísseis ucranianos afundam navio

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Corroborando a versão da Ucrânia sobre o que levou ao naufrágio do poderoso navio russo Moskva, os Estados Unidos disseram que dois mísseis ucranianos Netuno atingiram a embarcação no Mar Negro.

Segundo uma autoridade do Pentágono, as avaliações da inteligência americana dizem que houve várias baixas quando o navio foi atingido, mas não conseguiu fornecer um número específico. Ele disse que também havia alguns marinheiros russos que sobreviveram e foram vistos sendo resgatados por botes salva-vidas.

O navio de guerra russo Moskva em Sevastopol em 2013 Foto: REUTERS / REUTERS

Como o único cruzador russo dessa classe no Mar Negro, o naufrágio do Moskva é um golpe significativo para os planos de guerra da Rússia, disse o oficial. “Ela tinha mísseis de cruzeiro naquele navio que agora estão no fundo do Mar Negro”, disse.

Bombardeio em Kiev

O Ministério da Defesa da Rússia prometeu nesta sexta-feira, 15, aumentar os ataques com mísseis à capital ucraniana de Kiev em resposta aos supostos “desvios militares da Ucrânia em território russo”.

“O número e a magnitude dos ataques com mísseis em locais de Kiev aumentarão em resposta a todos os ataques e sabotagens do tipo terrorista realizados em território russo pelo regime nacionalista de Kiev”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov.

Simultaneamente, o ministério informou a destruição de uma fábrica de mísseis terra-ar perto da capital ucraniana. Horas antes, durante a noite, as autoridades regionais ucranianas relataram explosões ao sudoeste de Kiev, no distrito de Vasilkiv.

Bombardeio russo a uma fábrica de Kiev Foto: FADEL SENNA / AFP

Segundo informações da agência AFP, o alvo do bombardeio teria sido uma fábrica de mísseis Netuno, o mesmo que a Ucrânia diz ter sido a munição usada para afundar o navio de guerra Moskva. A fábrica de Vizar e o prédio administrativo adjacente, localizado a cerca de 30 Km do Aeroporto Internacional de Kiev, sofreram danos significativos, de acordo com a agência.

900 corpos de civis

Logo após a ameaça russa, mais de 900 corpos civis foram descobertos na região ao redor da capital ucraniana após a retirada das forças russas – a maioria deles morto a tiros, disse a polícia na sexta-feira, uma indicação de que muitas pessoas foram “simplesmente executadas”.

Nos arredores de Kiev, Andri Nebitov, chefe da força policial regional de Kiev, disse que os corpos foram abandonados nas ruas ou receberam enterros temporários. Ele citou dados da polícia indicando que 95% morreram por ferimentos de bala.

Mais corpos estão sendo encontrados todos os dias, sob escombros e em valas comuns, acrescentou. O maior número de vítimas foi encontrado em Bucha, onde havia mais de 350, disse ele./AP, NYT e W.POST