9 pessoas morrem e 78 ficam hospitalizadas após comerem carne de tartaruga em Zanzibar

Oito crianças e um adulto morreram após comerem carne de tartaruga marinha na Ilha de Pemba, no arquipélago de Zanzibar, região semiautônoma da Tanzânia, na África Oriental. Outras 78 pessoas foram hospitalizadas, informaram as autoridades.

A carne de tartaruga marinha é considerada uma iguaria pela população de Zanzibar, embora periodicamente resulte em mortes por quelonitoxismo, um tipo de intoxicação alimentar. A mulher adulta que morreu na sexta-feira, 8, era a mãe de uma das crianças que também faleceu, disse o médico do distrito de Mkoani, Haji Bakari. Ele afirmou que a carne da tartaruga foi consumida na terça-feira.

A carne de tartaruga marinha é considerada uma iguaria pela população de Zanzibar. Foto: Sean - stock.adobe.com

Bakari disse à The Associated Press que testes laboratoriais confirmaram que todas as vítimas haviam comido carne de tartaruga marinha.

As autoridades de Zanzibar enviaram uma equipe de gestão de desastres liderada por Hamza Hassan Juma, que pediu às pessoas que evitem consumir tartarugas marinhas.

Em novembro de 2021, sete pessoas, incluindo uma criança de 3 anos, morreram em Pemba após comerem carne de tartaruga, enquanto outras três foram hospitalizadas./AP

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.