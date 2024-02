A malfadada relação entre Qin e Fu começou por volta de 2010, no Reino Unido, de acordo com o Financial Times, quando ambos trabalhavam no país. Fu, nascida na cidade de Chongqing, obteve mestrado na Faculdade Churchill, de Cambridge, em 2007, e foi contratada pela empresa de mídia Phoenix. Qin tinha servido em Londres como diplomata-júnior de 1995 a 1999 e fora designado à capital britânica pela segunda vez, como conselheiro do ministro, entre 2010 e 2011, de acordo com sua biografia oficial no Ministério de Relações Exteriores, provavelmente quando conheceu Fu.

Qin ascendeu rapidamente ao retornar para Pequim, em 2011, após seu segundo período em Londres, servindo como porta-voz da chancelaria por três anos e então, até 2017, como diretor de protocolo do ministério, onde foi responsável por organizar as viagens de Xi. Nessa função, de acordo com autoridades e ex-autoridades americanas, Qin desenvolveu relações próximas com o presidente chinês.

Essa relação cálida teve auxílio da mulher de Qin, Lin Yan, que se tornou amiga da mulher de Xi, Peng Liyuan. Segundo a alta autoridade do governo, a mulher de Qin fazia bolos lunares para a mulher de Xi, como se ela fosse da família. A intimidade de Qin com a família de Xi provavelmente o ajudou a saltar degraus da escada de promoção normal na China e ascender ao cargo de ministro de Relações Exteriores com relativamente pouca idade. Essa rápida ascensão fomentou ressentimentos entre seus colegas na chancelaria.