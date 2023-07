A Crimeia está na mira enquanto a contraofensiva da Ucrânia derrapa em minas; leia a análise

Após uma semana de reuniões de cúpula e politicagem, todos os olhos se voltaram para a guerra de verdade. Forças ucranianas usaram um drone marítimo para atacar e danificar a Ponte da Crimeia, uma estrada vital e artéria ferroviária que liga a Rússia continental à península da Crimeia, que o Kremlin anexou ilegalmente em 2014. A Rússia atacou os portos ucranianos, essenciais para o escoamento de grãos para o mundo, horas depois de suspender a participação no acordo do Mar Negro, que permitia o envio dos alimentos em meio ao conflito.

Apesar da guerra feroz na Ucrânia que foi desencadeada pela invasão de Moscou no ano passado, a península da Crimeia continua sendo um destino turístico extremamente popular para os russos. Mas a explosão direcionada assustou muitos e levou a uma onda de russos atrapalhando o tráfego na outra rota principal para fora da Crimeia e através do território ucraniano ocupado pela Rússia.

Autoridades de Moscou furiosamente classificaram o ataque como um ato de “terror”, mesmo depois de terem passado a maior parte de um ano e meio fazendo chover fogo indiscriminado sobre centros populacionais civis ucranianos. Foi o segundo ataque ucraniano bem-sucedido à ponte, uma estrutura de 19 quilômetros erguida pela Rússia em 2018 como sua única ligação terrestre com a península. Quando a estrutura foi inaugurada, cinco anos atrás, o presidente russo, Vladimir Putin, passou por ela em um caminhão laranja e elogiou a façanha de sua construção.

Imagens de satélite mostram danos na ponte que liga Rússia à Crimeia, 17 de julho de 2023. Foto: Satellite image ©2023 Maxar Technologies / AP)

“Em diferentes épocas históricas, mesmo sob os czares, as pessoas sonhavam em construir esta ponte”, disse Putin aos trabalhadores na cerimônia de abertura. “Então eles voltaram a essa ideia nos anos 1930, 40, 50. E finalmente, graças ao seu trabalho e ao seu talento, o milagre aconteceu.”

Agora, esse milagre é mais uma peça do pesadelo estratégico da Rússia na guerra em expansão com seu vizinho. “A marinha e as forças especiais de Kiev realizaram o ataque noturno, no qual drones explodiram parte da estrutura”, relataram meus colegas. “Oficiais ucranianos também reafirmaram seu direito de atacar a travessia por causa de seu uso no transporte de suprimentos militares.” A Crimeia era um local de férias para os russos se bronzearem. Então a guerra começou.

Poucas horas depois do ataque, funcionários do Kremlin anunciaram que não participariam mais do acordo de grãos do Mar Negro, apoiado pela ONU – uma ameaça que o Kremlin havia feito antes do término do acordo na segunda-feira. O pacto, que libertou as principais exportações agrícolas da Ucrânia, especialmente o trigo, do bloqueio russo, é talvez o avanço diplomático mais importante alcançado pela comunidade internacional ao longo do conflito.

Mas o Kremlin usou sua capacidade de cortar essas exportações para alavancar sua própria posição e reclamou que não viu movimento suficiente no lado ocidental para abrir caminhos para as próprias exportações de fertilizantes e grãos da Rússia, nem vincular seu setor agrícola de volta. com o sistema internacional de pagamento SWIFT.

“O acordo de grãos foi interrompido de fato”, disse Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, em uma ligação com repórteres na segunda-feira. “Infelizmente, alguns dos acordos relativos à Rússia ainda não foram cumpridos, então o acordo está sendo encerrado.”

Consternado, o secretário-geral da ONU, António Guterres, twittou que, como resultado dessa rescisão, “centenas de milhões que enfrentam a fome e os consumidores que enfrentam uma crise global de custo de vida pagarão o preço”.

Autoridades dos EUA criticaram Moscou pela mudança. “O resultado da ação da Rússia hoje – transformando alimentos em armas, usando-os como uma ferramenta, como uma arma em sua guerra contra a Ucrânia – será tornar mais difícil o acesso aos alimentos em lugares que precisam desesperadamente deles e aumentar os preços”, disse o secretário de Estado americano, Antony Blinken, a repórteres em Washington. “O resultado final é inescrupuloso.”

A Ucrânia está no meio de uma contra-ofensiva para retomar o território tomado pela Rússia no sul e sudeste do país. Embora não tenha recebido um cronograma claro para a adesão à Otan em uma grande cúpula na semana passada, os governos da aliança militar ocidental se uniram à causa de Kiev e prometeram ajuda significativa de longo prazo em sua resistência à invasão da Rússia. Os líderes da Ucrânia há meses enfatizam que seu principal objetivo é a libertação de todo o seu território perdido, incluindo a Crimeia. Em um evento paralelo antes das reuniões da Otan em Vilna, capital da Lituânia, os participantes fizeram um “ensaio de uma festa na praia na Crimeia”.

As campanhas atuais ainda estão muito aquém desse objetivo, com as forças ucranianas atoladas em algumas áreas por um vasto labirinto de campos minados colocados por seus oponentes russos. Isso é especialmente complicado na frente sul da província de Zaporizhzhia, onde uma ruptura ucraniana através das linhas russas marcaria uma virada definitiva no arco da guerra.

“A profundidade e a densidade dos campos minados são desafios específicos ao longo da linha de frente do sul de Zaporizhzhia, onde os russos esperavam que os ucranianos atacassem e tentassem cortar um corredor terrestre na região ocupada que liga a fronteira russa à Crimeia”, relataram generais americanos. “O terreno da área é amplo, campos abertos com poucos lugares para os ucranianos camuflarem seus equipamentos e veículos maiores. E os russos escolheram o terreno elevado para suas posições”.

Enquanto isso, Kiev continuará a planejar maneiras de atingir os ativos militares russos na Crimeia e projetar seu poder sobre a península. Alguns analistas e comentaristas externos – entre eles o decano da política externa dos EUA, Henry Kissinger – instaram a Ucrânia a conceder a península como parte de um acordo negociado para a guerra. Autoridades ucranianas recusam tais sugestões.

“A lei internacional diz claramente que a Crimeia é parte integrante da Ucrânia”, me disse Emine Dzhaparova, vice-ministra das Relações Exteriores da Ucrânia, em uma entrevista em maio, na qual ela se opôs aos apelos estrangeiros para conceder a península a Moscou. “A Ucrânia definirá a forma como luta pela Crimeia e como traz de volta a Crimeia ao seu território”.

Outros especialistas acreditam que uma campanha militar pela Crimeia é a melhor estratégia para uma resolução da guerra. “Exercer pressão séria sobre a Crimeia é a maneira mais rápida de acabar com a guerra em condições aceitáveis para a Ucrânia”, escreveram Jon Herbst e Daniel Fried, do Atlantic Council, em um artigo de opinião do Washington Post. “Kyev não quer um cessar-fogo negociado que Moscou exploraria para se rearmar e retomar a guerra em um momento mais propício. Somente esse tipo de derrota retumbante forçará a Rússia a finalmente aceitar a Ucrânia como um Estado totalmente soberano”.