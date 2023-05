A crise nuclear do Irã pode estar caminhando para um confronto final; leia a análise

No ano passado, as tensões aumentaram em duas regiões no centro da política dos EUA: Europa e Leste Asiático. A grande crise deste ano pode vir de uma região que Washington prefere esquecer: o Oriente Médio. À medida que o Irã se aproxima da bomba, um confronto nuclear em câmera lenta pode se acelerar – enquanto a guerra na Ucrânia torna esta crise do Oriente Médio mais difícil de resolver.

O presidente Joe Biden inicialmente buscou uma desescalada com a Rússia e o Irã para que os EUA pudessem se concentrar na China. Em 2021, buscou relações “estáveis e previsíveis” com o presidente russo Vladimir Putin; com o Irã, buscou um acordo sobre seu programa nuclear “mais longo e mais forte” que substituiria negociado por Barack Obama, e que Donald Trump havia abandonado. No entanto, Moscou não concordou com o plano de Biden - nem Teerã.

O Irã enriqueceu o urânio com 84% de pureza, um pouco abaixo dos 90% necessários para uma arma nuclear. Mesmo que a maior parte de seu estoque ainda seja de cerca de 60%, o tempo de fuga de Teerã – quanto tempo levaria para acumular urânio suficiente para uma bomba se o Irã avançasse a toda velocidade – pode ser inferior a duas semanas.

Levaria vários meses para realmente construir uma bomba e, por enquanto, Teerã está avançando em vez de correr em direção à linha de chegada. Mesmo assim, o Irã se tornou um Estado perto da arma nuclear e Biden carece de boas opções diplomáticas para contê-lo.

As negociações para reviver e fortalecer o acordo nuclear com as potências não estão indo a lugar nenhum. Um Irã cada vez mais radical nunca retornaria a um acordo do qual os EUA haviam se afastado, a menos que esse acordo fosse de alguma forma mais favorável. No entanto, Biden provavelmente nunca aceitaria um acordo ainda melhor para o Irã. Assim, as perspectivas para a diplomacia ficaram ainda piores.

O regime do Irã está assassinando manifestantes enquanto ajuda Putin a assassinar civis na Ucrânia, movimentos que tornam improvável qualquer relaxamento das tensões com Washington e qualquer acordo com Teerã um veneno político para Biden. Talvez algum acordo provisório de “paralisação” possa ser alcançado, mas as chances não parecem grandes.

O que deve acontece, então, é uma coerção intensificada. A última coisa que Biden quer é outra guerra dos EUA no Oriente Médio, então ele ainda vê um ataque americano contra as instalações nucleares do Irã como último recurso. Mais provavelmente, os EUA e Israel aumentarão a pressão, sem guerra, de maneira a fazer o Irã desacelerar ou interromper seu programa nuclear.

Esta foto de satélite do Planet Labs PBC mostra a construção de uma nova instalação subterrânea na instalação nuclear de Natanz, no Irã, perto de Natanz Foto: Planet Labs PBC / AP

Existem muitas possibilidades: ataques cibernéticos ou outros esforços secretos para interromper o programa iraniano, ataques militares de baixo grau que lembram Teerã de sua vulnerabilidade, esforços para endurecer as sanções dos EUA ou “retroceder” as sanções multilaterais suspensas quando o acordo nuclear de 2015 entrou em vigor. Aparentemente, muito disso já está acontecendo: Israel supostamente assassinou importantes cientistas iranianos e atacou uma instalação de mísseis dentro do Irã meses atrás.

Tanto os Estados Unidos quanto Israel estão sinalizando que vão mais longe se necessário: em janeiro, as forças dos EUA e de Israel conduziram seus maiores exercícios bilaterais de todos os tempos, simulando muitas das tarefas necessárias para derrotar o programa nuclear do Irã. As autoridades israelenses estão afirmando que não aceitarão uma bomba iraniana; Autoridades dos EUA estão dizendo que não vão amarrar as mãos de Israel.

This satellite photo from Planet Labs PBC shows Iran's Natanz nuclear site near Natanz, Iran, on April 14, 2023. A new underground facility at the Natanz enrichment site may put centrifuges beyond the range of a massive so-called “bunker buster” bomb earlier developed by the U.S. military, according experts and satellite photos analyzed by The Associated Press in May 2023 Foto: Planet Labs PBC / AP

Dado o quão perigoso seria um Irã nuclear, uma campanha coerciva intensificada faz sentido. Mas vem com grande risco. Quando o governo Trump tentou estrangular economicamente o Irã em 2018-19, o resultado foi uma espiral crescente que culminou na morte de Qassem Soleimani, o poderoso comandante das Força Quds do Irã, e um ataque de míssil iraniano a uma base dos EUA no Iraque. Baixas significativas nos Estados Unidos e uma guerra maior foram evitadas por pouco.

A lição é que o Irã não ficará apenas sentado enquanto seus inimigos exercem uma pressão excruciante: ele pode revidar de maneira violenta e desestabilizadora. Há outros riscos conhecidos. A Rússia, signatária do acordo de 2015, não ajudará os EUA a apertar o Irã: uma crise militar no Golfo, com todo o seu potencial para distrair Washington, pode ser a melhor esperança de salvação de Putin.

Em uma imagem do Google Earth, a entrada do local de enriquecimento de urânio de Fordo, nas montanhas do Irã. Fordo, que alguns analistas temiam ser imune a bombardeios, será parcialmente convertido para pesquisa nuclear avançada e produção de isótopos médicos, e não terá nenhum material físsil para bombas disponível. Foto: Google Earth via The New York Times

Talvez a Rússia até fortaleça as capacidades militares do Irã de maneiras cruciais. A entrega de sistemas letais de defesa aérea S-400, caças avançados SU-35 ou até mesmo tecnologia de mísseis balísticos poderia servir como uma retribuição de Moscou pelo apoio que o Irã forneceu à Rússia em sua luta contra a Ucrânia - e poderia tornar o uso da força contra Teerã mais assustador.

Israel pode atacar de qualquer maneira, esperando que sua superioridade tecnológica lhe permita atrasar o programa iraniano, e que suas defesas antimísseis e superioridade convencional lhe permitam resistir a qualquer retaliação. Mas de uma forma ou de outra, a questão está chegando a um ponto de ruptura.

Vários presidentes americanos tentaram impedir as ambições nucleares do Irã e, ao mesmo tempo, evitar uma guerra mortal. Este pode ser o ano em que esses objetivos desmoronam.

*Hal Brands é colunista da Bloomberg e professor na Escola de Estudos Internacionais Avançados da Universidade Johns Hopkins. É é coautor de “Danger Zone: The Coming Conflict with China” e membro do Conselho de Política de Relações Exteriores do Departamento de Estado.