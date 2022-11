A febre antidemocrática dos Estados Unidos está baixando? Leia a análise

Publicidade

Uma convulsão abalou os Estados Unidos e muitas outras democracias ocidentais nos últimos anos. As pessoas ficaram enojadas com o poder estabelecido, a confiança em muitas instituições chegou ao fundo do poço, a fúria populista emergiu da direita e da esquerda.

À direita, nos EUA, isso se manifestou na forma de Donald Trump. Para seu grande crédito, Trump reinventou o Partido Republicano à sua imagem e semelhança. Destruiu a casca corporativa do Reaganismo e o colocou no caminho de ser um partido multirracial da classe trabalhadora. Para seu grande descrédito, envolveu essa transição em fanatismo, bufonaria e corrupção. Ele inaugurou uma era de política performática – em que os líderes colocam mais ênfase em posturas que chamam a atenção do que em mudanças práticas.

A esquerda tinha sua própria versão menor de populismo performativo. Alexandria Ocasio-Cortez tornou-se uma eminência política graças às suas importantes contribuições ao Instagram. O Green New Deal não foi um pacote legislativo, mas uma espuma midática. Slogans como “Abolish ICE” e “Defund the police” não eram políticas práticas, apenas frases legais para colocar em cartazes.

Donald Trump é celebrado em comício republicano em Ohio; ex-presidente moldou Partido Republicano. Foto: Maddie McGarvey/The New York Times

A convulsão populista teve seu momento à esquerda, mas democratas proeminentes tentaram aproveitar sua energia enquanto controlavam seus excessos inelegíveis. Em 2020, James Clyburn apostou seu peso político em um moderado do establishment, Joe Biden. Naquele ano, depois que os progressistas pareceram custar aos democratas vários assentos na Câmara com conversas indecentes sobre socialismo, a democrata moderada Abigail Spanberger torceu a esquerda e foi uma das que ajudaram a puxar o partido de volta para o centro em várias questões. Biden rejeitou o estilo performático populista enquanto aproveitava algumas ideias progressistas.

O populismo performático começou a diminuir. O Twitter não tem a mesma classe que tinha há dois anos. O pico de vigília passou. Parece haver menos cancelamentos recentemente e menos intimidação intelectual. Eu era cético em relação ao comitê de 6 de janeiro no início, mas agora reconheço que ele desempenhou um importante papel. Esse comitê forçou os EUA a olharem para o abismo, para ver a violência niilista que estava no coração do populismo trumpiano.

A eleição de 2022 marcou o momento em que os Estados Unidos começaram a deixar o populismo performático para trás. Embora os resultados sejam parciais e os acólitos de Trump ainda possam ajudar os republicanos a controlar o Congresso, nesta eleição vimos o surgimento de uma maioria anti-Trump.

De acordo com uma pesquisa nacional de boca de urna, quase 60% dos eleitores disseram ter uma visão desfavorável de Trump. Quase metade dos eleitores que disseram “desaprovar um pouco” Biden como presidente ainda votaram nos democratas, presumivelmente porque não votariam no trumpismo. Em uma pesquisa Reuters/Ipsos em setembro, 58% dos entrevistados disseram que o movimento MAGA [Make America Great Again, o slogan criado na campanha de Donald Trump em 2018] estava ameaçando as bases democráticas dos Estados Unidos.

O resultado mais importante desta eleição foi o triunfo dos “normies”, os picolés de chuchu. Líderes práticos e estabelecidos, que não estão sempre gritando com raiva de você, se saíram fenomenalmente bem, à direita e à esquerda: Mike DeWine em Ohio, Josh Shapiro na Pensilvânia. Políticos profissionais, como John Thune em Dakota do Sul a Ron Wyden em Oregon tiveram noites de sucesso. O governador Tony Evers, de Wisconsin, fez a citação que resumiu a eleição: “Vitórias chatas”.

Os americanos ainda estão profundamente descontentes com o estado do país, mas sua teoria de mudança parece ter começado a mudar. Menos novela midiática histriônica. Menos política de ameaça existencial. Vamos encontrar pessoas que podem colocar a mão na massa e fazer as coisas.

Os resultados nais reveladores das eleições estão no nível do secretário de Estado. A Coalizão dos Secretários de Estado dos EUA teve candidatos que rejeitaram os resultados das eleições de 2020 e que teriam sido uma ameaça à integridade das eleições se tivessem vencido na terça-feira. A maioria perdeu ou parece estar a caminho de perder. Enquanto isso, Brad Raffensperger, o secretário de Estado da Geórgia que enfrentou o bullying de Trump sobre a apuração dos resultados no Estado, venceu por uma ampla margem.

Como os democratas restringiram suas tendências mais extremas, enquanto os republicanos não, eles se mantiveram entre os independentes em um ano que poderia ter sido uma lavada republicana. Sobre o aborto e muitas outras questões, a regra do eleitor mediano ainda se aplica. Se você conseguir chegar ao local onde residem os eleitores moderados, vencerá as eleições.

Para ser claro, não estou dizendo que a febre se extinguiu nas mentes daqueles do movimento MAGA. Não estou dizendo que os republicanos trumpistas não vão desencadear muita loucura no próximo Congresso. Estou dizendo que os eleitores construíram um muro em torno desse movimento para garantir que ele não ganhe mais o poder de que uma vez desfrutou. Estou dizendo que os eleitores deram aos republicanos ordens claras para fazer o que os democratas fizeram e rebater os excessos populistas.

Há duas grandes verdades que vou deixar com você. A primeira é que ambos os lados são muito fracos. Os democratas são fracos porque se tornaram o partido da elite educada do país. Os republicanos são fracos por causa de Trump. A fraqueza republicana é mais fácil de expurgar. Se os republicanos se livrarem de Trump, eles podem se tornar o partido dominante nos Estados Unidos. Se não o fizerem, os eleitores vão recusá-los.

Em segundo lugar, a batalha para preservar a ordem mundial liberal está em pleno andamento. Embora o autoritarismo populista continue sendo uma força poderosa em todo o mundo, pessoas de Kiev a Kalamazoo se levantaram para nos empurrar para um mundo em que as regras importam, o pragmatismo importa, a estabilidade e o caráter importam.

Como Irving Kristol escreveu certa vez, as pessoas em nossa democracia “não são incomumente sábias, mas sua experiência tende a torná-las extraordinariamente sensatas”.