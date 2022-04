A guerra de Putin está prestes a dar uma guinada

Leia também A próxima grande batalha na guerra da Ucrânia será brutal, dizem especialistas

KIEV - Há campos em vez de ruas da cidade, fazendas em vez de prédios de apartamentos. Rodovias abertas se estendem até o horizonte.

As batalhas no Norte que a Ucrânia venceu nas últimas sete semanas ocorreram em cidades e subúrbios densamente povoados ao redor da capital Kiev, mas a guerra está prestes a dar uma guinada difícil para o Sudeste e para uma vasta extensão de planície aberta. mudando fundamentalmente a natureza do combate, as armas em jogo e as estratégias que podem trazer a vitória.

Analistas militares, comandantes ucranianos, soldados e até o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconhecem que uma guerra mais ampla que começou com uma tentativa fracassada de capturar a capital será agora travada na região leste de Donbas.

Com poucas barreiras naturais, os exércitos podem tentar flanquear e cercar uns aos outros, disparando ferozes barragens de artilharia à distância para suavizar as posições inimigas.

“O que estamos falando é, sem brincadeira, uma batalha convencional e muito letal de manobras onde as forças russas vão atacar as posições fixas da Ucrânia em terreno mais aberto”, disse o tenente-general Ben Hodges, ex-comandante do Exército dos EUA na Europa.

Donbas é uma área do tamanho do Estado de New Hampshire, nos EUA, com uma linha de frente que se estende por centenas de quilômetros; A Rússia faz fronteira com ela em um arco ao norte e leste, e a maioria dos moradores fala russo. Batizada com o nome da rica Bacia de Donets de camadas de carvão logo abaixo da superfície, a região é pontilhada de cidades mineiras e industriais da era soviética em toda a extensão de campos de girassóis e planícies gramadas.

Soldado ucraniano na linha de frente do Exército em Novozvanivka, na região de Luhansk Foto: TYLER HICKS

Antes da invasão russa em fevereiro, a Ucrânia lutava contra os separatistas apoiados pela Rússia desde 2014, quando Moscou fomentou uma revolta e enviou forças para apoiá-la. Essa guerra havia se estabelecido em um impasse, com cada lado controlando território e nenhum ganhando muito terreno.

Agora, o que pode ser a fase decisiva da última guerra de Putin está retornando à mesma região, marcada por oito anos de conflito e repleta de minas terrestres e trincheiras, enquanto ele tenta conquistar a porção de Donbas ainda ocupada pela Ucrânia. . Nenhum dos lados fez uma grande jogada nos últimos dias, e analistas dizem que isso provavelmente exigirá um longo e sangrento conflito para que qualquer um prevaleça.

As planícies parecem favorecer a vantagem bruta da Rússia em armamento. Mas como força de defesa, a Ucrânia tem uma vantagem em atacar de posições entrincheiradas nas tropas russas à medida que avançam em terreno aberto e no alcance da artilharia.

Ambos os lados estão reunindo tropas para uma grande batalha, com as forças russas se reagrupando depois de serem espancadas e expulsas de Kiev, suas unidades fragmentadas por pesadas baixas e perdas de equipamentos.

No geral, a Rússia aumentou o número de grupos de combate de batalhões no leste de 30 para 40 (com cerca de 40 mil soldados) este mês, com mais reforços indo a caminho, disseram autoridades do Pentágono. Moscou retirou cerca de 40 mil soldados do Norte da Ucrânia para reorganizar, rearmar e reabastecê-los na Rússia e na Bielorrússia, e espera-se que desloque pelo menos alguns para o Leste, passando pela Rússia nas próximas semanas.

O exército da Ucrânia no Leste foi estimado em cerca de 30 mil soldados antes da invasão russa. Depois de repelir o ataque russo a Kiev, as unidades militares de elite foram redistribuídas para o Leste da Ucrânia, mas estimar o tamanho e a força das forças ucranianas lá agora é difícil. As unidades são menores e mais móveis que as da Rússia, e o governo não revelou detalhes de seus movimentos.

Nesta nova fase da guerra, os ucranianos precisarão de um novo arsenal de armas – particularmente artilharia de longo alcance e sistemas de foguetes de lançamento múltiplo. Eles também exigirão mais veículos blindados para proteger suas forças e rebocar peças de artilharia para as linhas de frente.

Os países ocidentais estão respondendo a essa necessidade. A Eslováquia esta semana forneceu à Ucrânia um potente sistema de mísseis antiaéreos de longo alcance, o S-300. E na quarta-feira, o presidente Biden anunciou um pacote de ajuda militar de US$ 800 milhões para a Ucrânia que pela primeira vez incluiu armamento mais poderoso, incluindo 18 obuses de 155 milímetros, 40.000 cartuchos de munição de artilharia e 200 veículos blindados.

As armas do Ocidente chamaram a atenção da Rússia. Moscou enviou uma nota diplomática formal de protesto para alertar os Estados unidos sobre “consequências imprevisíveis” do envio de tais armas, disseram autoridades americanas nesta sexta-feira.

Talvez a maior diferença da fase norte da guerra, travada entre cidades, bosques e colinas, seja o terreno. Analistas militares estão prevendo uma batalha total e sangrenta na estepe.

“Não há onde se esconder”, disse Maksim Finogin, veterano do conflito ucraniano em Donbas.

As linhas estreitas de árvores fornecem pouca cobertura para pequenas unidades, mas não muito mais, disse ele. “E podemos ser vistos de cima, pela aviação e por drones”, acrescentou Finogin. “A artilharia pode atacar a qualquer momento.”

Anton Gerashchenko, vice-ministro do Interior da Ucrânia, que vem pressionando as nações ocidentais a fornecerem mais armas rapidamente, disse: “É como lutar no Kansas”.

A cidade de Trostianets foi fortemente danificada pelo fogo de artilharia de ambos os lados. Foto: TYLER HICKS

Ambos os lados tentarão cercos, dizem analistas militares. Vai se tornar uma guerra de artilharia, travada a distâncias de dezenas de quilômetros, onde a vantagem da Ucrânia na motivação e moral de seus soldados pode ser superada pelo grande número de peças de artilharia russas, tanques e helicópteros de ataque. Espera-se que Moscou use esse poder de fogo pesado para atacar as posições inimigas antes de enviar tropas terrestres para tentar capturá-las.

Donbas é alvo há anos de Putin, que afirma ser realmente parte da Rússia e justificou a guerra com a falsa narrativa de que ele precisa libertar a região dos opressores nazistas genocidas. Os ucranianos rejeitam essa afirmação enquanto lutam ferozmente por seu território.

Mas invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro, tentando capturar grandes áreas do país e derrubar seu governo, foi uma aposta de alto risco que virou grande parte do mundo contra Putin. E depois de não conseguir tomar Kiev e ser forçado a reduzir suas esperanças de tomar a extensão da costa sul, Putin está de olho, por enquanto, no leste.

“Nosso objetivo é ajudar as pessoas que vivem em Donbass, que sentem seu vínculo inquebrável com a Rússia”, disse ele nesta semana.

As verdadeiras intenções de Putin raramente são claras, no entanto, e sua afirmação dos objetivos de guerra mais limitados da Rússia não pode ser tomada pelo seu valor nominal. No passado, a Rússia mentiu sobre a presença de suas tropas em Donbas e na Crimeia, e afirmou repetidamente nas semanas anteriores à atual guerra que não tinha intenção de invadir.

Para os soldados, as batalhas de artilharia nas planícies abertas podem trazer morte instantânea ou tornar-se provações prolongadas e angustiantes.

Tanto os russos quanto os ucranianos usam sistemas de artilharia pesada projetados pelos soviéticos, nomeados por flores ou árvores – o canhão autopropulsado Acacia de 152 milímetros, o morteiro Tulip de 240 milímetros, o obuseiro de 122 milímetros Carnation. Seus rótulos incongruentes desmentem suas habilidades letais; eles podem saturar áreas do tamanho de campos de futebol com estilhaços.

BATALHA NAS ESTEPES

A estratégia na estepe, agora como nas guerras passadas, tem sido flanquear e cercar as forças inimigas, depois atacá-las com artilharia, como os soviéticos fizeram nesse mesmo terreno na Segunda Guerra Mundial. Depois de derrotar as forças nazistas em Stalingrado, o Exército Vermelho partiu para a ofensiva pelas planícies em 1943, perfurando as linhas do Eixo. Em seguida, cercou as tropas alemãs em bolsões de território cada vez menores, matando-os com artilharia.

Lesha, 43, um soldado ucraniano que pediu para ser identificado apenas pelo primeiro nome por motivos de segurança, sofreu um cerco na cidade de Ilovaisk enquanto lutava contra tropas russas que haviam intervindo em Donbas em 2014.

“As forças ao redor se aproximam, apertam os flancos e depois destroem metodicamente” aqueles presos dentro com artilharia, disse ele, lembrando uma estratégia que quase lhe custou a vida.

Durante o cerco em Ilovaisk, que durou cerca de cinco dias, soldados ucranianos ficaram em trincheiras rasas ou porões, disse ele, cobrindo os ouvidos com as mãos e abrindo a boca, para suportar melhor as ondas de pressão da artilharia de foguetes Grad a alguns metros de distância.

Cerca de 300 soldados ucranianos morreram em uma retirada da cidade depois que as forças russas renegaram um acordo de cessar-fogo. Lesha foi capturada e finalmente libertada em uma troca de prisioneiros.

Por mais trágico que seja, disse ele, Ilovaisk e batalhas semelhantes ensinaram ao exército e à liderança política lições duramente conquistadas. As unidades ucranianas agora são resistentes sob fogo, disse ele. Os comandantes não prestam atenção às ofertas locais de cessar-fogo da Rússia. E acima de tudo, disse ele, o exército aprendeu a necessidade de armas de longo alcance para revidar em espaços abertos.

Apesar da vantagem russa em número de tropas e armamentos, o terreno aberto oferece pelo menos um benefício para os defensores ucranianos, disseram analistas: o que quer que esteja tentando avançar, seja um pelotão de 30 soldados ou um batalhão flanqueado por veículos blindados, terá que atravessar exposto áreas.

E, como as forças ucranianas já demonstraram, sua disposição de destruir sua própria infraestrutura, como barragens para causar inundações ou pontes para fechar estradas, provou ser eficaz em paralisar as forças russas, deixando-as vulneráveis a contra-ataques.

No Donbas, não será diferente. Pontes, estradas e campos podem ser minados e possivelmente destruídos para canalizar as forças russas para os soldados ucranianos que estão entrincheirados em posições defensivas. Eles estarão armados com mísseis guiados antitanque e apoiados por artilharia já pré-avistada em trechos importantes do terreno, como cruzamentos de estradas.

Quando as forças ucranianas retomaram Trostianets no nordeste da Ucrânia em março, por exemplo, sua artilharia destruiu com sucesso a bateria de artilharia russa colocada na cidade, abrindo caminho para um contra-ataque com tanques e infantaria.

Pode levar semanas até que os lados se juntem em uma grande batalha, e também pode se tornar uma série de encontros incrementais e letais que duram meses, de acordo com autoridades e analistas militares americanos, britânicos e ucranianos.

“Vai ser uma guerra muito feia e lenta, na qual as linhas de frente não se movem por semanas”, disse um alto funcionário do governo Biden, insistindo no anonimato porque não estava autorizado a falar publicamente.

Ainda assim, os militares russos parecem ter aprendido com os erros cometidos nos subúrbios de Kiev e ao longo das costas de Azov e do Mar Negro. Impedido por uma estrutura de cima para baixo que permitia pouca autonomia aos oficiais do campo de batalha, o Kremlin agora designou um único comandante de teatro, o general Aleksandr V. Dvornikvo, um ex-comandante do exército russo na Síria conhecido por táticas brutais lá.

E a luta no leste começará mais perto das linhas de abastecimento que se estendem até a fronteira russa; isso poderia ser a chave para um exército russo mecanizado avançando em um grande ataque convencional pelo campo.

“Eles agora estão preparados para lutar a guerra que eles realmente querem”, disse o general aposentado Philip M. Breedlove, ex-comandante supremo aliado da OTAN para a Europa, sobre os russos. “Eles querem enfrentar força contra força em campos abertos e ir em frente.”/ NYTimes