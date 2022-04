A guerra na Ucrânia representa um ponto de virada na história? Leia a análise

WASHINGTON POST - Cinco semanas atrás, o chanceler alemão Olaf Scholz fez um discurso decisivo em reação à invasão da Ucrânia pela Rússia. A decisão de seu governo de injetar US$ 100 bilhões nas Forçar Armadas Alemãs e fornecer auxílio militar à Ucrânia, marcou uma reversão de uma política pacifista alemã que durava desde o fim da 2ª Guerra e manteve, desde então, Berlim afastada de grandes conflitos internacionais.

Foi, nas palavras de Scholz e seus aliados do Partido Social-Democrata alemão, uma Zeitenwende - um ponto de virada na história, como se diz por lá. Em visita aos Estados Unidos na semana passada, a ministra da Defesa Christine Lambrecht disse que a Alemanha não pode olhar para o outro lado, diante da guerra na Ucrânia e seu Zeitenwende não seria a troco de nada.

Por anos, a Alemanha se aferrou às visões de paz perpétua na Europa, mas o retorno da guerra ao coração do continente colocou o cauteloso establishment político de Berlim em movimento.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, muitos acreditam que a guerra na Ucrânia vai além de um ponto de virada na história. Seria um Zeitenbruch, em vez de um Zeitenwende: uma ruptura histórica que marca o fim de uma era e a chegada de uma nova, marcada por incertezas e rivalidades.

Uma mudança palpável no ar

Em Washington e na Europa Ocidental há um sentimento palpável de mudança no ar. Diplomatas euripeus falam de uma solidariedade inédita entre os membros da Otan e elogiam o governo Biden por reunir apoio à Ucrânia e negociar as sanções contra a Rússia. O Ocidente, como unidade geopolítica, nunca foi tão unido e coeso em seu projeto político.

Muitos nos Estados Unidos creem que a Ucrânia não é só um ponto zero de um confronto com o Kremlin, como também o campo de batalha pelo futuro do liberalismo político e econômico. “Se Putin for bem-sucedido em minar a independência e a democracia na Ucrânia, o mundo retornará à era do nacionalismo agressivo e intolerante do início do século 20″, alertou o cientista político Francis Fukuyama. “Os Estados Unidos não estarão imunes a isso, já que populistas como Donald Trump pretende replicar aqui o autoritarismo de Putin.”

A articulista Anne Applebaum, da Atlantic, vê a Ucrânia como o a plataforma de lançamento de uma guerra ideológica em expansão contra as autocracias iliberais. “Muitos políticos americanos prefeririam, com alguma razão, o foco na competição de longo prazo com a China”, diz ela. “Mas enquanto Putin governar a Rússia, a Rússia está em guerra conosco. E como ela, também estão Belarus, Coreia do Norte, Venezuela, Irã, Nicarágua, Hungria e outros.”

Um lembrete das agressões ocidentais

No entanto, para muitos fora do Ocidente, o momento é menos um ponto de virada do que um lembrete do passado. Os críticos apontam para uma longa tradição de padrões duplos ocidentais no cenário mundial.

A invasão russa provocou uma resposta ocidental que foi rápida e abrangente – refugiados ucranianos foram bem-vindos, enquanto os governos impuseram sanções incapacitantes à Rússia por sua violação do direito internacional. Onde estava tal ação em outros contextos, eles argumentam, incluindo aqueles em que os Estados Unidos e aliados foram cúmplices em guerras e ocupações ruinosas?

“Vimos todos os meios que nos disseram que não poderiam ser ativados por mais de 70 anos implantados em menos de sete dias”, disse o ministro das Relações Exteriores da Palestina, Riad Malki, em uma conferência de segurança na Turquia em março. “Incrível hipocrisia.”

Um motorista de entrega em Bagdá disse recentemente à Associated Press que a insurgência iraquiana contra as tropas dos EUA era tão justificada quanto a resistência ucraniana às forças russas. “No mínimo, a resistência aos americanos no Iraque foi mais justificada, já que os americanos viajaram milhares de quilômetros para chegar ao nosso país, enquanto os russos estão perseguindo uma suposta ameaça ao lado deles”, disse ele.

No Ocidente, a luta pela Ucrânia é vista com uma clareza quase Churchiliana. Em outros lugares – particularmente em países que têm motivos para duvidar de Winston Churchill e do moralismo ocidental – a suspeita e a desconfiança persistem.

“Você nunca sabe quando os EUA vão lhe dar uma surpresa desagradável e começar a olhar para você de forma negativa, o que é algo com que o único país de maioria hindu do mundo tem que se preocupar”, disse o jornalista indiano de direita Raghavan Jagannathan ao meu colega Gerry Shih.

“Você tem um passado abraâmico. Há um forte binário de ‘Você está certo ou errado, você está conosco ou contra nós’”.

Um atoleiro para a Europa

Mesmo na Alemanha, mais de um mês após o discurso de Scholz, não está claro o quão transformadora essa “Zeitenwende” pode ser. A guerra na Ucrânia pode atolar em um conflito de desgaste, aumentando as apostas quanto mais se prolongar.

Scholz pode ter iniciado uma mudança radical na política de defesa alemã, mas até agora resistiu aos pedidos de proibições por atacado das importações de gás natural e petróleo russos, que enchem os cofres do Kremlin, mas também sustentam grande parte da economia alemã.