‘A guerra não chegou ao fim’, diz Netanyahu após assassinato do líder do Hamas

Netanyahu também se dirigiu aos membros restantes do Hamas para pedir que se rendam e entreguem os reféns levados de Israel para a Faixa de Gaza no 7 de outubro. De acordo com as autoridades, 101 pessoas continuam presas no enclave – quatro delas anteriores ao ataque terrorista. “Para aqueles que estão com os sequestrados: liberte-os e nós deixaremos vocês vivos”, declarou.

O discurso do premiê aconteceu cerca de uma hora depois do Exército de Israel confirmar a morte de Sinwar em uma operação no sul de Gaza nesta quinta. Netanyahu disse que o resgate dos reféns é uma obrigação e que o assassinato do líder do Hamas marca um momento importante da guerra. “É um marco importante na queda do governo do Hamas em Gaza”, disse.