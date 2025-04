A jogada sensata de Donald Trump: buscar um acordo com o Irã

Ele iniciou seu segundo mandato prometendo ser um pacificador, a ser julgado pelas guerras que encerrar e pelos conflitos em que “nunca nos envolveremos”. Até agora, ele não encerrou as guerras na Ucrânia e em Gaza. Mas os métodos pouco ortodoxos de Donald Trump ainda podem ajudar a evitar um conflito iminente com o Irã. Steve Witkoff, seu enviado para todo lugar — Rússia, Gaza e agora Irã —, deve iniciar negociações em Omã com Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã, em 12 de abril. Os Estados Unidos querem negociações diretas; o Irã diz que elas devem ser indiretas, por meio dos omanenses, pelo menos inicialmente. Seja qual for o formato, os riscos não poderiam ser maiores.

PUBLICIDADE O Irã está mais perto do que nunca de desenvolver uma bomba nuclear. Israel quer tomar medidas militares para impedir isso — com os Estados Unidos, se possível, ou sozinho, se necessário. Bombardeiros B-2 americanos estão concentrados em Diego Garcia; outro grupo de porta-aviões foi destacado para o Oriente Médio. Os Estados Unidos já estão bombardeando os Houthis, aliados do Irã no Iêmen. Se as negociações fracassarem, Trump alerta: “Acho que o Irã estará em grande perigo”. Qualquer uso da força, rebate o Irã, levaria a uma “guerra catastrófica” que “rapidamente se estenderia por toda a região”. Melhor seria, certamente, se os velhos inimigos conversassem. O governo Trump enfrenta obstáculos. O Irã desconfia de um presidente errático que, em seu primeiro mandato, rasgou o acordo nuclear de Barack Obama, conhecido como JCPOA, que congelou em grande parte o programa de armas nucleares do Irã em troca da suspensão de muitas sanções. O Irã não vai desaprender a tecnologia que dominou desde então, e acumulou uma quantidade de urânio quase suficientemente enriquecido para produzir vários dispositivos nucleares. Além disso, a cooperação internacional de que Obama desfrutava evaporou em meio à rivalidade entre grandes potências.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participa de uma reunião com seu gabinete, na Casa Branca Foto: AP / AP

Ainda assim, Trump também desfruta de vantagens. O regime iraniano está mais fraco do que no passado. Muitos iranianos estão fartos dos mulás opressores, e a economia está cambaleando. O “eixo da resistência”, a rede de aliados e representantes do Irã no Oriente Médio, ruiu sob o ataque militar israelense; o mesmo aconteceu com as defesas aéreas do próprio Irã. Os republicanos do Congresso estão encantados com Trump e não o atacarão por causa de Israel, como fizeram com Obama e Joe Biden.

O presidente quer mostrar que pode fazer melhor do que o JCPOA. Mas ele está com pressa, estabelecendo um prazo de dois meses para um acordo, em parte porque a capacidade de “reverter” as sanções da ONU suspensas pelo JCPOA expira em outubro. Um acordo precipitado pode ser ruim. A equipe de segurança nacional de Trump é esquelética, inexperiente e ideologicamente dividida. Parece hesitar entre buscar o desmantelamento total das instalações nucleares do Irã (uma tarefa difícil) ou limitar o enriquecimento com verificação externa (um objetivo mais viável). Trump pode buscar restrições aos mísseis balísticos e outras armas do Irã, bem como ao apoio a seus aliados, o que será difícil. Como empresário, ele pode adicionar uma dimensão econômica ao acordo, o que o Irã está incentivando. Os países árabes, antes consternados com o JCPOA, o aplaudem.

Binyamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, exige uma “solução estilo Líbia”, a decisão de Muammar Kadafi de abandonar seu programa nuclear em 2003. Ele sabe que os mulás não a aceitarão; eles se lembram de como Kadafi foi posteriormente derrubado e morto. Em vez disso, Israel acredita ter uma oportunidade de atacar as instalações nucleares do Irã, o que pode até mesmo acelerar a queda do regime. Israel demonstrou no Líbano que a ação militar pode redefinir a política. Mas os Estados Unidos sabem, pelo Iraque e pelo Afeganistão, que guerras aparentemente fáceis também podem levar ao desastre. Se as negociações fracassarem, Trump enfrenta escolhas sombrias: correr o risco de um Irã nuclear; deixar Israel bombardear o Irã; ou deixar que os próprios Estados Unidos liderem os ataques, para garantir um trabalho mais completo. Como seus antecessores, ele pode optar por um acordo falho — talvez até pior que o JCPOA — que deixe o Irã como uma potência nuclear latente. Mas isso seria quase certamente melhor do que a guerra. Apesar de toda a sua fúria diante da loucura comercial de Trump, o mundo deveria desejar a ele sorte em suas negociações com o Irã.

O Líder Supremo do Irã, Ali Khamenei, participa de uma reunião em Teerã, Irã Foto: Escritório do Líder Supremo do Irã / AP

Não é a hora, Bibi

Pelo menos Binyamin Netanyahu estava de terno. O primeiro-ministro israelense tinha alguns objetivos quando se reuniu com Donald Trump na Casa Branca em 7 de abril. Ele precisava de alívio para a tarifa de 17% recém-imposta sobre produtos israelenses. Ele esperava convencer Trump de que Recep Tayyip Erdogan, o presidente turco, estava interferindo perigosamente na Síria. E ele queria explicar que esse era o momento certo para bombardear as instalações nucleares do Irã: a diplomacia seria inútil.

A reunião não saiu como ele havia planejado. Não foi tão ruim quanto a humilhação sofrida por Volodmir Zelenski, presidente da Ucrânia, em fevereiro. Mas não foi muito melhor. As tarifas permaneceram inalteradas. Trump elogiou Erdogan como amigo. E anunciou que os Estados Unidos iniciariam negociações “diretas” com o Irã em 12 de abril. “Trump impôs uma linha vermelha a Netanyahu: não faça nada que possa estragar tudo”, disse uma fonte israelense.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participa de uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, em Washington Foto: Evan Vucci/AP

Israel tem se sentido otimista. Revidou o ataque com mísseis do Irã em outubro, destruindo a maior parte de sua rede de defesa aérea. “O Irã está em seu momento mais vulnerável”, disse um oficial de segurança israelense. Ele observa que, no passado, Netanyahu hesitou em dar a ordem de atacar as instalações nucleares do Irã, mas agora tem menos motivos para se conter — além de Trump. O primeiro-ministro desafiou outros presidentes publicamente, enquanto conquistava popularidade internamente, mas é muito mais difícil para ele dizer não a Trump. Ele “acorrentou a política externa de Israel ao presidente americano”, disse um diplomata israelense.

As negociações entre os Estados Unidos e o Irã começarão em Omã. Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores iraniano, representará o Irã, enquanto Steve Witkoff, enviado de Trump para o Oriente Médio, deverá liderar a delegação americana. O formato permanece incerto. Até o momento, o Irã recusou negociações diretas. Araghchi afirmou que as mensagens seriam transmitidas pelos omanenses.

PUBLICIDADE As negociações não poderiam ser mais urgentes. Em 2015, o Irã e sete potências mundiais assinaram o Plano de Ação Conjunto Abrangente (JCPOA em inglês). Ele restringiu o trabalho nuclear do Irã em troca do alívio das sanções. No entanto, desde que Trump abandonou o acordo, em 2018, o enriquecimento de urânio do Irã atingiu níveis sem precedentes. A Agência Internacional de Energia Atômica da ONU afirmou em fevereiro que o Irã havia enriquecido 275 kg de urânio a 60% de pureza, próximo ao grau necessário para a utilização em armas. Isso seria suficiente para produzir seis bombas nucleares se refinado ainda mais. O “prazo de realização” do Irã, o período necessário para enriquecer urânio suficiente para uma bomba, se resume agora a uma questão de dias ou, na melhor das hipóteses, semanas. Sem um acordo, parece provável que os Estados Unidos ou Israel (ou ambos) decidam bombardear as instalações nucleares do Irã ainda este ano.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, participa de um tour durante o Dia Nacional da Tecnologia Nuclear, em Teerã Foto: Escritório do presidente do Irã/AP

No entanto, não está nada claro o tipo de acordo que ambos os lados desejam. Comecemos pelos Estados Unidos. Mike Waltz, o conselheiro de segurança nacional, é a favor de um acordo que desmantele as instalações nucleares do Irã. Netanyahu concorda: ele pediu um acordo “como foi feito na Líbia”, que concordou em 2003 em desmantelar seu incipiente programa nuclear.

Sua escolha de palavras deve ter alarmado os iranianos. Muammar Kadafi, o ditador líbio, foi deposto e morto oito anos depois. Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, deseja que seu regime evite um destino semelhante. Ele vê o programa nuclear como uma apólice de seguro. O aiatolá pode estar disposto a desativar as centrífugas do Irã, mas não a destruí-las.

Felizmente para ele, o Trumpverso contém variáveis. Em uma entrevista com Tucker Carlson, um influente podcaster pró-Trump, Witkoff disse que seu objetivo era um “programa de verificação para que ninguém se preocupe com o armamento”. Essa parece uma meta mais realista. Parece também ter o apoio do presidente — e dos republicanos isolacionistas. “Qualquer pessoa que defenda um conflito com o Irã não é um aliado dos Estados Unidos, mas um inimigo”, escreveu Carlson no X, uma plataforma de mídia social.

O tempo é curto. Questionados a respeito de por quanto tempo acham que Trump estaria disposto a negociar, várias fontes americanas, israelenses e árabes deram a mesma resposta: alguns meses. O JCPOA levou dois anos para ser firmado. Outro fator que limita o tempo para as negociações é o aumento da presença militar americana já em andamento na região. O objetivo é mostrar ao Irã que a ameaça de um ataque é real, mas ela não pode ser mantida por muito tempo. Reduzir a presença militar prematuramente pode sugerir falta de determinação aos iranianos e encorajar os israelenses a prosseguirem sozinhos.

Autoridades regionais traçam um paralelo com as negociações de Witkoff com a Rússia. Quando começaram, em fevereiro, Trump parecia otimista de que conseguiria encerrar rapidamente a guerra na Ucrânia. Hoje, o processo está estagnado: sem surpreender ninguém, Vladimir Putin se revelou um negociador difícil.

O risco é de algo semelhante com o Irã. Sempre que um acordo parece próximo, o país acrescenta mais exigências. Um acordo apressado provavelmente será de má qualidade — o que um ex-embaixador americano em Israel chama de “JCPOA-light”. Netanyahu pode esperar ainda ter aliados suficientes em Washington para impedir tal acordo. A reunião desta semana com Trump pode ter sido decepcionante. Se as negociações dos Estados Unidos com o Irã fracassarem, o próximo acordo pode ser mais do agrado dele. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL