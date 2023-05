A monarquia britânica em números: Qual é o patrimônio da família real

A coroação do rei Charles III do Reino Unido, que está marcada o próximo sábado, 6, colocou a família real britânica no centro das atenções após a morte da rainha Elizabeth II.

Os membros da monarquia britânica têm diversos títulos diferentes de nobreza e possuem um alto patrimônio que inclui vastas propriedades, joias e coleções de arte.

Saiba como funciona o patrimônio da Coroa britânica e os títulos de nobreza da família real do Reino Unido.

Patrimônio

De acordo com um levantamento da revista Forbes, a família real possui um patrimônio de US$ 28 bilhões, que é separado entre propriedades que são de posse da coroa britânica, o ducado de Lancaster, o ducado da Cornualha e o patrimônio pessoal de cada membro da família real.

O patrimônio da coroa é avaliado em US$ 18 bilhões e é gerido por um conselho de administradores e pelo rei Charles III. A receita vem da exploração comercial e gestão de diversas propriedades ao redor do Reino Unido.

O ducado de Lancaster é de propriedade do monarca vigente, neste caso do rei Charles III. As receitas anuais do ducado vão diretamente para os cofres do monarca e não para o patrimônio da coroa.

O rei Charles III herdou o ducado de Lancaster após a morte da rainha Elizabeth II Foto: Daniel Leal / AFP

O ducado do rei Charles III é uma área de 18.841 hectares de terra que está avaliada em 652 milhões de libras, segundo dados oficiais.

Já o ducado da Cornualha pertence ao filho mais velho do rei, o príncipe William. O rei Charles III passou o ducado para o filho mais velho após a morte da rainha Elizabeth II. A área herdada pelo príncipe William possui 52.449 hectares de terra e está avaliada em 1 bilhão de libras.

O príncipe William herdou o ducado da Cornualha após seu pai, Charles III, chegar ao trono Foto: Ben Birchall/ AFP

Nenhum dos membros da família real precisa pagar imposto sob herança por conta de um acordo firmado em 1993.

O rei Charles III tem uma fortuna estimada de US$ 600 milhões, enquanto seu filho, o príncipe William tem uma fortuna avaliada em US$ 100 milhões.

Propriedades

Após a morte da rainha Elizabeth II, diversos bens da monarca foram passados para o rei Charles III, como a coleção de arte da família real, que tem um valor estimado em 10 milhões de libras e as joias da Coroa, que tem um valor que pode chegar a 5 milhões de libras.

Dentre as propriedades, está o Palácio de Buckingham. Construído em 1703, o palácio funciona como a residência do monarca britânico vigente desde 1837, também servindo como sede administrativa da monarquia. A propriedade tem 77 mil metros quadrados e 775 quartos.

Charles III entra pela primeira vez no Palácio de Buckingham como rei do Reino Unido Foto: Yui Mok / AP

O rei Charles III também herdou o Castelo de Windsor após a morte de sua mãe, que fica na cidade de Windsor, cerca de 35 km de Londres. O Castelo foi construído no século 11.

O Castelo de Balmoral, que fica em Ballater, Escócia, é a casa de férias da família real e o local em que a rainha Elizabeth II faleceu no ano passado. A propriedade tem aproximadamente 20 mil hectares.

Dentre outras propriedades famosas, o rei possui a Sandringham House, que fica em Norfolk, no interior da Inglaterra. A propriedade funciona como uma espécie de residência rural para a família real.

Títulos e membros da família real

Após a morte da rainha Elizabeth II, o membro mais famoso da família real britânica se tornou o rei Charles III, primeiro filho de Elizabeth II com o príncipe Philip, que faleceu em 2021.

A esposa de Charles III é Camilla Parker Bowles, a rainha consorte, título dado à esposa do rei.

A única irmã do rei Charles III é Anne, de 72 anos, princesa real do Reino Unido, título oficializado pela rainha Elizabeth II em 1987. A princesa é conhecida pelo seu trabalho voluntário e pela paixão por cavalos, que a levou a competir nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976. A princesa real tem dois filhos: Peter e Zera.

O príncipe Philip e a rainha Elizabeth II junto com seus filhos: o então príncipe Charles e a princesa Anne Foto: - / AFP

O terceiro filho da rainha Elizabeth II é o príncipe Andrew, de 63 anos. Andrew foi nomeado duque de York pela rainha após seu casamento com Sarah Ferguson em 1986. O casal teve duas filhas, Beatrice e Eugenie, antes de se divorciar em 1996.

O irmão mais novo do rei Charles III é o príncipe Edward, de 59 anos. Em março, o rei conferiu o título de duque de Edimburgo para seu irmão caçula. Anteriormente, o título havia pertencido ao príncipe Philip. O príncipe se casou com Sophie Rhys-Jones em 1999 e tem dois filhos, Louise e James.

Príncipe William é o primeiro na linha de sucessão

O príncipe William é o primeiro na linha de sucessão do trono britânico. Nascido em Londres em 1982, ele é o filho mais velho do rei Charles III e de Diana, a falecida princesa de Gales.

Em 2011, William se casou com Catherine Middleton. O casal recebeu o título de duque e duquesa de Cambridge, mas mudaram de título depois que Charles III se tornou rei, ficando conhecidos como príncipe e princesa de Gales. Eles têm três filhos: George, Charlotte e Louis.

O filho mais novo do rei Charles III é o príncipe Harry, que é casado com a atriz americana Meghan Markle desde 2018. Após o casamento, eles se tornaram duque e duquesa de Sussex e tem dois filhos, Archie e Lilibet. Harry e Meghan deixaram oficialmente as funções oficiais como membros da monarquia britânica em 2021.

O príncipe Harry é o quinto na linha de sucessão ao trono, enquanto seu filho Archie é o sexto e Lilibet é a sétima na linha de sucessão.

Príncipe George é o segundo na linha de sucessão

O neto do rei Charles III é o príncipe George, filho do príncipe de Gales, William. A terceira na linha de herdeiros para o trono britânico é a segunda filha do príncipe William, a princesa Charlotte.

O filho caçula do príncipe de Gales, Louis. É o quarto na linha de sucessão para o trono.