A monarquia une os britânicos - e até a minha mãe caribenha sabia disso; leia a análise

Por alguns momentos durante a coroação no sábado, o rei Charles III desaparecerá atrás de uma tela para ser ungido com óleo consagrado. Quando isso acontecer, sei que vou sentir falta da minha mãe. Há uma árvore bordada na tela e, se você olhar de perto, poderá ver os nomes de cada um dos 56 países da Comunidade das Nações (a maioria deles antigos territórios do Império Britânico) costurados em suas folhas azuis. Uma folha tem a Guiana, onde meus pais nasceram. Eu sei que minha mãe teria procurado.

Meus pais eram membros do que os britânicos chamam de Geração Windrush, batizada em homenagem a um dos primeiros barcos que trouxeram migrantes caribenhos do pós-guerra para o Reino Unido em 1948. Eles cresceram em uma colônia britânica com símbolos e cultura britânica ao seu redor. Eles acreditavam que o Reino Unido era a “pátria-mãe”.

Eles não estavam cegos para o colonialismo e a decadente economia de plantação do lugar que deixaram, nem estavam cegos para o racismo e a discriminação que experimentaram enquanto lutavam para sobreviver no Reino Unido. Mas eles e suas famílias sentiam fazer parte da luta do Reino Unido contra o fascismo na 2ª Guerra Mundial e que o Reino Unido e seus aliados defendiam a liberdade e a democracia.

A coroação do rei Charles III será realizada na manhã do próximo sábado, 6 Foto: Martin Divisek / EFE

Minha mãe sentiu que a monarquia fez a ela e outros imigrantes se dobrarem ao britanismo. Ela adorava a pompa e a cerimônia dos eventos reais, e suas prateleiras estavam cheias de lembranças alegres de casamentos e jubileus. Nós nos aglomerávamos em volta da televisão para assistir aos eventos e ela servia sua divina culinária caribenha em bandejas de bolo real. E me lembro de nossos amigos e vizinhos em Tottenham, um bairro no norte de Londres: cockneys e outros migrantes como ela, com sotaque de meia dúzia de ilhas caribenhas e alguns irlandeses, aparecendo para tomar uma xícara de chá em seu bule real.

Agora entendo o que minha mãe estava fazendo: ela estava usando o símbolo da monarquia para unir nossa rua. Tottenham na década de 1980 era, como agora, uma das partes mais carentes do país. É onde cresci e tenho orgulho de representar como membro do Parlamento há 23 anos. Em Tottenham, vi o papel que a monarquia, e Charles III em particular, podem desempenhar para unir uma comunidade.

Em 2011, assisti a tumultos que começaram em meu distrito eleitoral e se espalharam por Londres e depois por outras cidades da Inglaterra. Várias figuras nacionais apareceram para sessões de fotos em Tottenham nos dias seguintes, mas nunca voltaram. O então príncipe Charles foi a exceção. Ele voltou cinco vezes e trouxe suas muitas instituições de caridade, sem comunicados de imprensa ou alarde. Fiquei impressionado com a facilidade com que meus constituintes iniciaram uma conversa com ele e com o quanto ele sabe sobre os muitos países da Commonwealth que passou a vida visitando. De certa forma, Charles III fez mais pelos meus eleitores, algumas das pessoas mais pobres do Reino Unido, do que a maioria dos políticos.

O rei Charles III conversa com súditos na frente do Palácio de Buckingham Foto: James Manning / AP

A associação voluntária da Commonwealth, formada nas décadas de 1920 e 1930, cresceu em importância à medida que o Império Britânico foi gradualmente se desmantelando. A rainha Elizabeth II visitou a Guiana em 1966, alguns meses antes de sua independência. Meus pais se mudaram. Para eles, a monarquia era um símbolo de respeito mútuo, continuidade e conexão, e a promessa da Commonwealth, de uma família de iguais - à qual a Guiana se juntou após sua independência e da qual permaneceu membro depois de abolir a monarquia em 1970 - era real. Eles viram a família real trabalhando para isso em suas visitas ao Caribe e a outros lugares.

O respeito que meus pais sentiram com a visita de Elizabeth II à Guiana é o que meus eleitores sentem querem quando se encontram com Charles III. Não foi uma surpresa para mim ver o príncipe Charles, um ano antes da morte de Elizabeth II, declarar, comovido em Barbados, uma ex-colônia e membro da Commonwealth, que é hora de enfrentar as “manchas” da escravidão. Ele já abriu os arquivos reais para um projeto de pesquisa sobre os vínculos da monarquia britânica com a escravidão transatlântica. Isso importa. Somente a monarquia tem o poder – como o fio simbólico que conecta aquele Reino unido com o meu Reino Unido de hoje – para desempenhar esse papel de forma significativa.

Pessoas de todas as principais comunidades minoritárias da Grã-Bretanha terão papéis de destaque na cerimônia de coroação. Minha mãe teria ficado emocionada, porque sabia que os símbolos são a realidade. Também entendi isso na manhã em que me ajoelhei pela primeira vez diante de Elizabeth II para me tornar conselheiro particular. Senti que não estava apenas sendo aceito, mas sendo tecido em um fio nacional.

Enquanto a tela da unção protege Charles III por alguns momentos sagrados, vou pensar em minha mãe, mas também nos novos nomes costurados nas folhas, lugares que nunca foram colônias britânicas - Ruanda, Moçambique, Gabão e Togo, que se juntaram no ano passado.

Tottenham, o Reino Unido e o mundo precisam dessas associações - antigas e novas - para unir as pessoas. A Commonwealth é uma plataforma única para o Reino Unido se reconectar com o que é - mas não exclusivamente - nações jovens, ambiciosas e em desenvolvimento além dos limites do G7 e do G20.

Sábado é uma festa para um país que precisa muito disso, uma pausa para celebrar uma versão cívica da identidade britânica que é uma alternativa ao nacionalismo étnico destrutivo promovido pela extrema direita. Mas também é uma oportunidade de se reconectar com toda a Comunidade. Minha mãe teria ficado tão orgulhosa de levantar uma xícara de chá para isso.

*Membro trabalhista do Parlamento e o secretário para assuntos estrangeiros, da comunidade e de desenvolvimento