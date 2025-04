A política externa emergente de Trump é um retorno perturbador ao século 19

Ninguém jamais acusaria o presidente Donald Trump de ser um pensador coerente ou consistente. Mas, menos de três meses após o início do seu segundo mandato, uma Doutrina Trump reconhecível está surgindo na política externa. Ela pode ser resumida com estas famosas palavras de Tucídides: “Os fortes fazem o que são capazes de fazer e os fracos sofrem o que devem sofrer”. Ao contrário da maioria de seus antecessores no Salão Oval, Trump não demonstra interesse em promover ou defender a democracia, o estado de direito ou o livre comércio. Para ele, tudo é questão de política de poder de uma forma crua e barulhenta que parece um retorno perturbador e perigoso ao século XIX.

PUBLICIDADE Naquela época, um punhado de grandes potências — lideradas pela Grã-Bretanha, França, Alemanha e Rússia — estavam dividindo o mundo entre elas. Os europeus encenaram o que ficou conhecido como “corrida pela África”, que resultou na colonização brutal da maior parte do continente. O Japão tentou acompanhar o ritmo anexando a Coreia. Os Estados Unidos se juntaram à corrida imperial sob o presidente favorito de Trump, William McKinley, ao tomar as Filipinas, Porto Rico, Guam e Havaí. A teoria era que o controle do território conferia riqueza, embora muitos historiadores modernos tenham concluído que, no geral, muitas colônias custavam mais dinheiro para conquistar e controlar do que a receita que geravam. O perigo de dividir o mundo em “esferas de influência” vagamente definidas tornou-se evidente em 1914. As ambições conflitantes das potências europeias resultaram na pior guerra da história até aquele momento. Não é de se admirar que, após a Primeira Guerra Mundial, o presidente Woodrow Wilson tenha tentado criar uma ordem internacional baseada no Estado de Direito, imposta pela Liga das Nações, com pequenos países recebendo, pelo menos em teoria, o direito à “autodeterminação”. Esse esforço acabou falhando, mas foi revivido após a 2.ª Guerra com a criação das Nações Unidas, da Otan, do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, da Comunidade Econômica Europeia e outros mecanismos projetados para sublimar a competição nacionalista em uma nova ordem internacional liberal.

Imagem do dia 8 mostra militares americanos durante exercício militar com o Exército do Panamá, no Panamá. Trump quer mais controle dos EUA sobre o Canal para conter presença da China Foto: Matias Delacroix/AP

A ordem mundial pós-1945 foi espetacularmente bem-sucedida em evitar a Terceira Guerra Mundial e preparar o cenário para a maior expansão da democracia e prosperidade na história global. No entanto, agora Trump parece determinado a desfazer as conquistas dos últimos 80 anos. O objetivo de Trump, disse o ex-presidente da Câmara do Partido Republicano, Newt Gingrich, ao Post na semana passada, é “criar um ambiente em que voltemos ao ponto onde estávamos antes da Primeira Guerra Mundial”. Isso deveria ser algo positivo?

Trump está destruindo o sistema de comércio internacional ao impor unilateralmente as tarifas mais altas desde 1910, no que quase certamente será uma tentativa fútil de reavivar a manufatura nos Estados Unidos. Ele anunciou sua intenção de se retirar da Organização Mundial da Saúde e dos acordos climáticos de Paris. Ele está se recusando a pagar as taxas à Organização Mundial do Comércio e mostrando que não defenderá os aliados da Otan que supostamente não gastarem o suficiente em defesa.

Abandonando décadas de esforços para promover a democracia e os direitos humanos, Trump está tentando destruir a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional e a Agência dos EUA para a Mídia Global. Ele elogiou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mesmo depois que Erdogan prendeu seu principal rival eleitoral. O vice-presidente de Trump, JD Vance, e seu bilionário apoiador, Elon Musk, promoveram o partido extremista de direita na Alemanha.

Embora aparentemente desinteressado em defender os ideais americanos, Trump está intensamente interessado em adquirir mais território e recursos naturais. Ele expressou o desejo de anexar o Canadá, o Canal do Panamá, a Groenlândia e até mesmo a Faixa de Gaza.

Trump reviveu assuntos como o Destino Manifesto e a Doutrina Monroe para sugerir que o Tio Sam deveria dominar o Hemisfério Ocidental. O corolário é que outras grandes potências deveriam ter suas próprias esferas de influência — daí a disposição do governo, no início das negociações, de conceder o território ucraniano ocupado por tropas russas (Putin está retribuindo o favor elogiando os esforços de Trump para ocupar a Groenlândia). A Europa, na visão de Trump, deveria se defender sozinha.

Enquanto isso, Trump está tentando pressionar o presidente ucraniano Volodmir Zelenski a assinar um acordo extorsivo que forçaria a Ucrânia a contribuir com metade de sua receita da exploração de recursos naturais, portos, oleodutos e outras infraestruturas para um fundo de investimento controlado pelos EUA. A Ucrânia teria então que pagar de volta o valor da ajuda enviada pelos EUA, que Trump alega ser de US$ 350 bilhões, mas na verdade é de US$ 174 bilhões. Trump, em suma, está tratando a Ucrânia da mesma forma que a Bélgica tratou o Congo.

Dada a disposição de Trump de trair a Ucrânia, cresce em Taiwan o medo de que ele faça o mesmo com aquele país insular, talvez como parte de uma grande barganha com o presidente chinês Xi Jinping. Embora o governo Trump tenha alguns falcões em relação à China, o próprio Trump tem sido evasivo ao falar em Taiwan, reclamando no ano passado que o país supostamente “roubou nosso negócio de chips” e precisava “nos pagar pela defesa”. Ah, e Trump acaba de impor novas tarifas massivas a Taiwan e outros aliados dos EUA ao redor do mundo.

Imagem mostra o vice presidente dos EUA, JD Vance (centro), reunido com militar americana em base americana na Groenlândia, em 28 de março. EUA tem interesse em anexar ilha, hoje pertencente à Dinamarca Foto: Jim Watson/AFP

O fascínio de Trump em adquirir terras e recursos naturais — e trazer de volta a manufatura — é um anacronismo bizarro em um momento em que a competição econômica é cada vez mais baseada em avanços em robótica, energia limpa, inteligência artificial e outras tecnologias de ponta. É verdade que a indústria eletrônica precisa de acesso a terras raras, mas há maneiras mais fáceis de adquirir esses minerais preciosos do que saquear a Ucrânia ou roubar a Groenlândia. Não há nada que impeça as empresas dos EUA de tentar minerar minerais essenciais na Groenlândia — supondo que isso seja economicamente viável. Não há necessidade concebível de hastear a bandeira dos EUA sobre Nuuk.

No século 21, o poder intelectual confere mais riqueza do que o controle dos recursos naturais. Veja o sucesso econômico impressionante de países pobres em recursos, como Cingapura, Israel, Coreia do Sul e Irlanda. Ou, nesse caso, olhe para os Estados Unidos: nossas empresas mais valiosas (também as mais valiosas do mundo) são Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon e Alphabet, que geram riquezas a partir da propriedade intelectual, e não do controle de minas ou minerais.

