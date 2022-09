A volta a bordo do comandante fujão

Setecentos e setenta e seis dias depois de ter abandonado o navio Costa Concordia, que comandava, após a embarcação ter encalhado nas águas da Toscana, o capitão Francesco Schettino finalmente atenderá à ordem que ouviu da Guarda Costeira enquanto o cruzeiro naufragava: voltará a bordo. O comandante visitará amanhã o gigantesco barco, que continua estacionado diante da Ilha de Giglio, acompanhando peritos que investigam a tragédia que deixou 32 mortos em 13 de janeiro de 2012.A Justiça de Grosseto - onde Schettino é processado por homicídios culposos (sem intenção) múltiplos, naufrágio e abandono de navio, além de não ter informado imediatamente as autoridades portuárias sobre o choque da embarcação contra o solo - autorizou ontem a ida do capitão ao Costa Concordia, a pedido de seus advogados. Os defensores do comandante napolitano alegaram que é "um direito do acusado poder visitar o local do delito".A visita de Schettino ao Costa Concordia trouxe a lembrança da famosa conversa telefônica entre o comandante do cruzeiro e o capitão da Guarda Costeira, Gregorio de Falco. "Vada a bordo, cazzo!", exigiu a autoridade. No entanto, Schettino - que, segundo relatos de várias testemunhas, fugiu da embarcação em uma lancha para se salvar, enquanto milhares de passageiros e tripulantes ainda tentavam deixar o navio - nunca mais voltou a bordo.Segundo Carlo Galli, policial de tráfego que coordenou o resgate às vítimas na noite do naufrágio, essa não foi a única recusa do comandante no cumprimento de sua obrigação, de garantir pessoalmente a segurança de todos em seu cruzeiro. "Quando cheguei à pedra em que Schettino estava (durante o naufrágio, na Ilha de Giglio), disse a ele que poderia levá-lo de volta ao porto, para que ele pudesse pegar um bote e ser levado de volta ao Concordia - e voltar a bordo, se ele precisasse. Ele me disse que tinha de ficar, para supervisionar seu barco. Quando repeti o convite para levá-lo de volta, um tripulante disse que seria uma boa ideia voltar a bordo. No entanto, Schettino disse não novamente", afirmou Galli, em Roma, no fim de janeiro.