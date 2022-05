Abrigo de animais na Ucrânia salvou centenas de gatos e cachorros — e até um leão

HOSTOMEL, Ucrânia — À medida que tanques russos se aproximavam de Kiev este ano, os subúrbios da capital se esvaziaram rapidamente. Moradores apavorados fugiram; as estradas ficaram congestionadas.

Asia Serpinska fez o caminho oposto.

A ucraniana de 77 anos havia passado duas décadas administrando seu abrigo de animais em Hostomel, cidade a noroeste de Kiev. Com a ameaça de uma possível ocupação da Rússia à espreita, pensou ela, nenhum outro lugar precisava mais dela do que este.

Bombardeios retumbavam quando ela chegou ao abrigo. Do portão, ela ouviu uivos e lamúrias de vários bichos.

“Soube que era minha responsabilidade cuidar deles”, recordou-se Serpinska.

Juntamente com três colegas, ela manteve viva a maioria dos 700 cães e 100 gatos abrigados no local — e até salvou um leão — enquanto forças russas e ucranianas trocavam bombardeios sobre suas cabeças e quando forças russas invadiram repetidamente a propriedade e ameaçaram suas vidas.

De compleição franzina, cabelos grisalhos e macios, Serpinska afirma que nasceu teimosa. Ela qualifica seu casamento como um atestado desse caráter. Serpinska conheceu Valentin quando tinha 18 anos, e apesar de seus pais não aprovarem, ela foi adiante com o casamento mesmo assim.

Com as forças russas cercando Hostomel por todos os lados, Valentin, que tem 78 anos e luta contra um câncer em estágio 4, dirigiu a noite inteira, atravessando postos de controle hostis, para buscar o gerador que salvou o abrigo.

Serpinska cresceu cercada de animais. Ela era professora de matemática, mas se voluntariava em grupos de resgate de animais em seu tempo livre. Depois de se aposentar do trabalho na universidade, 22 anos atrás, ela inaugurou seu próprio abrigo, e os quadrúpedes começaram a chegar.

Animais descansam em abrigo em Hostomel, Ucrânia Foto: Heidi Levine/The Washington Post

Seu bicho preferido era Gina, uma cachorra de pelo brilhante e olhos de cores distintas.

A invasão russa colocou em suspensão vidas de todo o país desde 24 de fevereiro. Conforme as forças russas avançaram na direção de Kiev, autoridades previam que a cidade poderia ser tomada em questão de semanas.

Quando Valentin despertou Serpinska às 7h daquele dia, disse a ela que a guerra havia começado.

“O primeiro pensamento que veio à minha cabeça foi que eu tinha de correr para o abrigo”, recordou-se ela. “Eu estava indo conscientemente em direção à guerra. Meu povo estava aqui, meus cães estavam aqui.”

Para alguns abrigos, a invasão foi uma tragédia. Em Bordianka, um subúrbio de Kiev, o proprietário de um santuário de animais mantido pelo governo abandonou os bichos nas jaulas e fugiu. Sem comida nem água, 335 dos quase 500 cães morreram.

Quando questionada por que ninguém retirou os animais, Natalia Mazur, a diretora do abrigo, retrucou perguntando por que as pessoas não foram retiradas.

Serpinska ficou arrasada quando viu fotos dos corpos esqueléticos dos animais. Em 24 de fevereiro, quando ela chegou ao seu abrigo em Hostomel, a primeira coisa que fez foi abrir as jaulas para que os animais pudessem circular livremente.

“Por que não abriram as jaulas por lá também?”, afirmou ela. “Teria sido tão fácil.”

Enquanto os bombardeios sobre Hostomel continuavam, a equipe de funcionários do abrigo manteve a ordem, não importando o que acontecesse do lado de fora dos portões. A alimentação dos animais continuou às 6h e às 18h. Durante o restante do dia, eles higienizavam e observavam os bichos. Durante a noite, pelo menos dez cães entravam debaixo do cobertor com Serpinska. “Eles achavam que eu os protegia”, afirmou ela.

Asya Serpinska, de 77 anos, visita alguns dos gastos que abriga em Hostomel Foto: Heidi Levine / The Washington Post

Amigos e parentes imploravam para que Serpinska fugisse, mas ela se recusava. “Meu lugar é aqui”, ela respondia.

Serpinska afixou um ícone religioso dourado na porta da frente do abrigo para afastar soldados tementes a Deus. Mas eles entravam lá mesmo assim — e com frequência aterrorizavam os funcionários.

Certa vez, quando dois soldados russos — “vestidos como exterminadores”, lembrou-se Serpinska — marcharam na direção do portão principal do abrigo, alguns dos cães se colocaram à frente dela para protegê-la. Um dos militares sacou sua arma e atirou em Gina através da cerca.

Ela vinha à frente dos cães que se apressaram para proteger Serpinska.

“Por que vocês estão atirando? Eles são bonzinhos e gentis”, gritou Serpinska para o soldado diante de sua cachorra morta.

“Então por que eles estão latindo para mim?”, veio a resposta.

Em meio ao caos dos combates, os cães ficaram tão assustados que alguns deles escavaram buracos profundos para se esconder. Vários morreram em bombardeios.

Quando a artilharia atingiu um zoológico privado na região que abrigava animais exóticos, Serpinska assistiu horrorizada as chamas tomarem o local. Os proprietários haviam abandonado o estabelecimento, então, a equipe de Serpinska enfrentou a fumaça e resgatou pavões e tartarugas.

“Só o leão ficou para trás”, lembrou-se ela franzindo a testa. “Por cinco semanas, íamos lá sob bombardeios e disparos para alimentar aquele leão, porque ele havia sido trancado numa jaula e não tínhamos a chave.”

Um dia, os soldados russos instalaram uma mina perto da jaula, afirmou ela. E Serpinska iniciou negociações.

“Dissemos a eles: ‘Há água neste balde, aqui está a comida. Por favor, alimentem o leão’.”

Os homens nem se mexeram, então ela deu a eles dois pacotes de cigarros.

“Afastem-se 10 metros, coloquem essas coisas no chão e saiam daqui”, disse-lhe um soldado.

Entre os animais resgatados, está um pavão Foto: Heidi Levine/ The Washington Post

Ele se abaixou para recolher o butim e logo depois detonou a mina. “Foi uma baita explosão”, lembrou-se Serpinska. Mas o leão nada sofreu. E ela alimenta o enorme felino diariamente desde que as forças ucranianas retomaram o controle da cidade no início de abril.

Hostomel está calma agora. As residências ainda estão vazias. Muitas foram incendiadas ou ficaram em ruínas. Dirigindo pelas ruas da capital, Serpinska caiu em pranto.

Mas ela está se recuperando.

“Meus pais foram aterrorizados pelos soviéticos, assim como os pais deles”, afirmou Serpinska conforme se aproximava do abrigo. “Nossa geração tem que resistir a eles.”

Quando ela chega ao quintal do abrigo, os cães a cercam com os rabos balançando e latindo em coro.

O fornecimento de eletricidade do abrigo ainda não foi restabelecido, mas os animais parecem felizes mesmo assim. Um pavão resgatado aproveitava um raio de sol que vazava por um buraco no teto. Todos os gatos estavam nos nichos de seus beliches, e cada recinto era aquecido por uma pequena lareira a carvão.

“Temos um ditado, e isso é importante”, afirmou Serpinska enquanto observava os bichos. “Para nós, salvar animais é ser humano.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL