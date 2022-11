Abrigos antibombas viram oásis de cultura e atração turística em cidade de Taiwan

Publicidade

Quem visita Keelung, uma cidade portuária ao norte de Taiwan, pode pensar, com razão, que a parede branca ao fundo do restaurante Shi Hui-hua é uma parede mesmo. Apenas alguns dutos de ventilação indicam que pode haver algo do outro lado. “É um abrigo antibombas”, diz a senhora Shi, dona do restaurante, de 53 anos. “Como somos daqui de Keelung, conhecemos esses lugares. É um espaço de vida ou morte.”

Ao longo da rua do restaurante, e de muitas outras na cidade, o ambiente foi desenhado para proteção de Keelung - que foi atacada pela primeira vez por uma potência estrangeira em 1642, pelos holandeses. A cozinha tem uma conexão subterrânea para o túnel cavado sob a rocha. Portões enferrujados no fim de becos levam a labirintos escuros, cheios de memórias de guerra, e às vezes de lixo ou morcegos.

A cidade de 360 mil habitantes tem cerca de 700 abrigos antibombas, a maior concentração do tipo em toda Taiwan, uma ilha que, pela sua história, já conta com diversas proteções do gênero. E para um grupo de artistas, arquitetos e amantes da história, esses abrigos se tornaram um palco tanto para a renovação criativa da cidade quanto para sua proteção civil.

Garçom trabalha no restaurante Pufferfish, um oásis cultural em Keelung Foto: Lam Yik Fei/The New York Times

Alguns desses locais foram remodelados e se tornaram espaços culturais. Mas esses locais subterrâneos não são apenas relíquias interessantes. Em um território considerado pela China como uma província perdida que pode ser anexada a qualquer momento, eles também fazem parte de uma infraestrutura vital.

A maioria desses bunkers foi construída durante a ocupação japonesa de Taiwan, que durou de 1895 até o fim da 2.ª Guerra, quando Keelung foi alvo das bombas dos Aliados. Os abrigos nos arredores do restaurante da senhora Shi ocupam uma das partes mais antigas da cidade, aos pés de um parque montanhoso.

Uma de suas entradas do abrigo requerer um passeio por dentro de uma caverna e túneis que, até recentemente, eram usados como depósito para o corpo de bombeiros.

Ali, o local parece mais uma galeria de arte ou até mesmo uma balada. Flashes de luz iluminam as paredes úmidas cobertas de algumas plantas. O subterrâneo se enche de cores e o chão foi tomado por pontos de drenagem contra a umidade.

Shi Hui-hua trabalha em seu restaurante aberto em um bunker da cidade Foto: Lam Yik Fei/The New York Times

Hung Chih-chien, de 33 anos, um servidor público de Keelungm, diz que as autoridades locais chegaram a pensar em derrubar o abrigo e transformá-lo em um restaurante, mas mudaram de ideia para não mexer com a geologia do local.

Os abrigos de Keelung não são fáceis de manter. Kuo Li-ya, chefe do Departamento de Herança Cultural de Keelung, diz que os esforços de restauração são complicados e contam com minicâmeras no túnel para calcular a estabilidade do teto. Mas o plano da cidade é conectar os túneis que levam aos abrigos às trilhas e estradas que cercam a cidade.

“Queremos que as pessoas conheçam a história, porque essa é a melhor maneira de proteger Keelung”, disse Kuo, ao apresentar o túnel reformado com tijolos laranja que se mescla com a velha pedra cinza.

A burocrata sabe, no entanto, que apesar de toda a herança cultural os abrigos podem ser usados para sua finalidade inicial: proteger civis em um conflito. Para muitos em Keelung, as ameaças do presente e do passado se confundem.

Nos últimos meses, a China aumentou a frequência e a intensidade de seus exercícios militares na costa de Taiwan. O presidente chinês, Xi Jinping, também se tornou mais assertivo sobre suas intenções de anexar a ilha, reservando-se até mesmo o direito de usar a força.

Para muitos em Keelung, uma saída para aliviar a tensão trazida pela China é o humor. “Muitos me dizem que quando a guerra começar virão para cá comer e se esconder. Eles estão confiantes demais que conseguiremos servir comida para todos”, brincou Miao Hsu-ching, de 34 anos, dono de um restaurante com saída para um abrigo antibombas.

Criado em Keelung, Miao tinha pena do estado dos abrigos abandonados e do lixo que se acumulava ali enquanto cresciam as lendas urbanas de fantasmas de soldados de guerras antigas assombrado o local. “É importante renová-los”, disse.

Wang Chieh, de 53 anos, pintor de Keelung, abraçou essa missão. Alguns anos atrás, ele e 40 ou 50 moradores consertaram quatro paredes cobertas de musgo à prova de explosão que ficam na frente de abrigos antiaéreos em uma das muitas colinas da cidade.

Trabalho de um artista nas paredes de um bunker em Keelung; nova vida aos abrigos Foto: Lam Yik Fei/The New York Times

Inspirado pelo clima chuvoso da cidade e pelas crenças populares, Wang desenhou um mural com samambaias amplamente espalhadas e uma fera mítica esculpida no portão de um templo bem conhecido na cidade. Demorou seis meses para concluir as pinturas em azulejos brancos. Agora, as paredes de explosão e os bunkers são uma atração turística e um marco de orgulho. “A sociedade civil foi o principal impulsionador da renovação”, disse Wang. “A geração mais jovem foi capaz de refletir sobre o passado quando a geração mais velha brincava – ou até se escondia – dentro de casa.”

Para alguns, contudo, o carinho pelos abrigos parece estranho. Shi, a dona do restaurante, disse que viu uma cobra atrás de sua loja e não tem intenção de entrar lá, mesmo que os mísseis comecem a cair.

Ela disse que os abrigos de Keelung devem ser reformados, principalmente para fazer com que os jovens prestem mais atenção às tensões com a China que podem forçá-los a lutar ou se esconder.

Para os vizinhos mais idosos, os bunkers são uma lembrança do passado. Algumas portas abaixo de sua loja, Wang Huo-hsiang, de 91 anos, estava sentado na loja onde fazia carimbos, antes de se aposentar. Ele se lembra de quando os americanos bombardearam Keelung, em 1944 e 1945, lembrando o barulho das bombas que ouviu enquanto se escondia em um abrigo próximo.

Wang Chieh próximo das pareces externas de um bunker onde ele trabalhou na criação de um mural artístico Foto: Lam Yik Fei/The New York Times

Ele dormia em um túnel à noite, vivia de dia em outro. Ele era apenas um menino, na quinta série, mas a lembrança o fez sorrir. Os abrigos o resgataram. “Aquele era o único lugar seguro para se estar”, lembra. “Eles estavam cheios de gente.”

Ele e sua mulher mais tarde passaram as noites de verão nas cavernas artificiais, escondendo-se do calor. Eles compartilhavam uma bebida e comida, conversavam com amigos. “Era como um ar-condicionado”, disse.

Sua mulher, Wang Chen Shu-mei, estava atrás dele. Ela riu e concordou. Mas quando perguntados se eles poderiam se imaginar voltando aos abrigos em caso de outro ataque, ambos franziram a testa.

Wang Chen começou a gritar. “Somos taiwaneses, não temos nada a ver com a China”, disse. Então, ela falou baixinho. “Não sabemos quando as bombas virão. Esperamos que nunca venham.”