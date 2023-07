Acidente aéreo deixa seis mortos na Colômbia; políticos da oposição estão entre as vítimas

BOGOTÁ - Cinco integrantes do partido da direita Centro Democrático e o piloto do avião morreram no acidente, informaram autoridades da Colômbia. A aeronave, que operava como táxi aéreo tinha como destino a capital Bogotá, onde os políticos participaram de um encontro partidário, mas caiu no meio do caminho.

“A investigação preliminar indica que, aparentemente, todos os ocupantes perderam a vida”, disse o comunicado da aeronáutica colombiana.

Ainda de acordo com as informações divulgadas pela aeronáutica, que investiga o acidente, o avião partiu pela manhã da cidade de Villavicêncio, perdeu a comunicação e caiu na cidade de San Luis de Gaceno.

Em entrevista à emissora local W Radio, o prefeito Juan Buitrago disse à W Radio que foi possível ouvir uma explosão “muito alta” depois do acidente.

Uma equipe de peritos foi nomeada para recolher provas e apurar o que levou à queda do avião, mas o trabalho não deve ser fácil. Isso porque a região é atingida por chuvas, que atrapalham até a operação de busca pelos corpos das vítimas.

O tempo pode ter sido, inclusive, o que levou o grupo de políticos a escolher o táxi aéreo para o trajeto de pouco mais de de 120 km.

O motivo da viagem ainda não foi comprovado, mas a rodovia que liga Villavicêncio a Bogotá estava fechada por causa de uma avalanche que deixou ao menos 14 mortos e o transporte aéreo é uma das alternativas para viajar entre as duas cidades.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, prestou condolências aos familiares das vítimas nas redes sociais. O partido Centro Democrático, disse que foi atingido pela “maior tragédia” e que está de luto pelas mortes.

O partido também detalhou que o casal Nohora Tovar, ex-senadora, e Guillermo Pérez, coordenador regional do partido, estão entre as vítimas do acidente. Eles viajavam com o deputado Dimas Barrero, o vereador Óscar Rodríguez e o candidato a governador da região de Meta, de onde partiu o voo, Felipe Carreño, que também morreram no acidente assim como o comandante que pilotava o avião./AFP e EFE