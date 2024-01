Um avião da Korean Air, com 289 pessoas a bordo, colidiu com uma aeronave estacionada da Cathay Pacific enquanto era rebocado por um veículo terrestre antes da decolagem no Aeroporto de New Chitose, no norte do Japão, nesta terça-feira, 16. O incidente não causou incêndio nem ferimentos, segundo autoridades aeroportuárias e da companhia aérea.

O acidente ocorreu apenas duas semanas após uma colisão entre um avião da Japan Airlines e uma aeronave da guarda costeira em uma pista no Aeroporto de Haneda, em Tóquio, que resultou em um incêndio. Os passageiros tiveram que fugir usando escorregadores de emergência antes que a aeronave maior fosse consumida pelo fogo. Cinco dos seis membros da tripulação na aeronave menor morreram.

Nesta terça-feira, o avião da Korean Air havia acabado de começar a se mover de sua vaga de estacionamento em direção a uma pista para decolagem quando sua asa esquerda entrou em contato com o estabilizador vertical da aeronave vazia da Cathay Pacific estacionada ao lado, de acordo com o Corpo de Bombeiros da Cidade de Chitose.

Um avião da Korean Air, à esquerda, e uma aeronave da Cathay Pacific, à direita, são vistos após uma colisão no Aeroporto de New Chitose, em Sapporo, no norte do Japão, na terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Foto: Kyodo News via AP

A KAL afirmou em comunicado que seu voo 766, um Airbus A330-300, programado para voar para o Aeroporto de Inchon, em Seul, entrou em contato com a aeronave da Cathay “durante um afastamento” quando um “veículo terrestre operado por terceiros escorregou devido à neve intensa”. A companhia aérea disse que está cooperando com todas as autoridades relevantes no caso.

Nenhum dos 276 passageiros e 13 membros da tripulação do avião da KAL ficou ferido, e nenhum incêndio ou vazamento de combustível foi detectado, disse o corpo de bombeiros. A KAL informou que um avião substituto chegaria a New Chitose na noite de terça-feira para buscar os passageiros. A emissora NHK de televisão pública mostrou a ponta quebrada da asa esquerda do avião da Korean Air. O voo 584 da Cathay estava estacionado após chegar de Hong Kong, segundo a NHK.

Autoridades de aviação estão investigando as causas do acidente. Autoridades de transporte ainda estão investigando a causa da colisão fatal no Aeroporto de Haneda, focando na comunicação entre os controladores de tráfego aéreo e as duas aeronaves./AP