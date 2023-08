Acidente de ônibus com migrantes deixa 15 mortos no México

Um acidente de ônibus no México deixou 15 mortos nesta quinta-feira, 3, além de 21 pessoas feridas, segundo informações da política local.

O veículo caiu em uma falésia após derrapar em uma rodovia no estado de Nayarit, região central do México, próximo da capital do estado, Tepic.

Os meios de comunicação indicam que entre as vítimas estariam cidadãos da Índia e da África do Sul.

De acordo com o corpo de bombeiros de Nayarit, 21 pessoas de várias idades foram atendidas no local e o trabalho de retirada das pessoas do local já está sendo feito.

Especialistas analisam um onibus após um acidente na cidade de Ocoyoacac, no México, em 2021 Foto: Luis Cortes/Reuters

Um funcionário do Corpo de Bombeiros que foi entrevistado pela AFP e pediu para não ser identificado explicou que o acidente ocorreu as 2h45 no horário local (6h45 no horário de Brasília) e que o ônibus havia saído da área metropolitana da capital com destino a Tijuana (noroeste), fronteira com a cidade norte-americana San Diego e de onde numerosos migrantes buscam refúgio nos Estados Unidos.

Em fevereiro, a queda de um ônibus em uma rodovia que liga os estados de Oaxaca (sul) e Puebla (centro) deixou pelo menos 17 mortos e 15 feridos, incluindo migrantes da Venezuela, Colômbia e América Central.

Acidente de trem mata 7 pessoas no México

Na quarta-feira, 2, um trem colidiu com um pequeno ônibus na cidade mexicana de El Marques deixando sete mortos e 17 feridos, segundo autoridades do México.

Alejandro Vázquez Mellado, chefe da defesa civil do município de El Marques, disse que vários dos 17 feridos estavam em estado crítico.

Fotos da cena mostraram os destroços amassados do ônibus jogado para um lado dos trilhos. Esses acidentes são frequentes em cruzamentos ferroviários no México que carecem de sinalização ou barreiras./AFP e AP